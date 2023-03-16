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Присоединяйся к Всероссийскому Эко-марафону «ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

16 марта 2023 10:40
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Присоединяйся к Всероссийскому Эко-марафону «ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

В Самаре акция пройдет 11 апреля текущего года. Она организуется в виде соревнования между районами и городами Самарской области. 
К участию в экологической акции приглашаются учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения всех населенных пунктов региона, а также физические лица. 
 
Для этого надо собрать ненужную макулатуру (необходимо более 300 кг макулатуры в одном месте – это, например, 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности), далее – оставить заявку на официальном сайте акции: Сдай-Бумагу.рф , причем подать заявку на участие нужно заранее – не позднее чем за 2 дня до даты проведения акции. 
 
Участники акции будут награждены благодарностями, а самые результативные победители – премиями и ценными призами. 

Более подробную информацию можно узнать в оргкомитете: +7(977)340-42-41;  163@sdai-bumagu.com.

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