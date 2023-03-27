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Природные пожары и борьба с паводком: на оперативном совещании в Правительстве обсудили ситуацию в регионе

27 марта 2023 22:29
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Глава МЧС СО Олег Бойко доложил об обстановке за прошедшую неделю.

В понедельник, 27 марта, во время оперативного совещания в Правительстве Самарской области глава регуправления МЧС России Олег Бойко доложил об обстановке за прошедшую неделю.

С 20 по 27 марта в губернии не произошло чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день подтопленными остаются 4 низководных моста: один – в Кинель-Черкасском районе в селе Полудни, три моста – в Красноярском районе (в поселке Кириллинский и селах Лебяженка, Малиновый Куст).
 
Также остаются подтопленными 9 приусадебных участков в Красноярском и Кинельском районах. При этом за прошедшую неделю вода ушла с 26 участков и трех низководных мостов.

Олег Бойко сообщил, что уровень верхнего бьефа (участок реки или канала между двумя соседними плотинами или шлюзами. – Прим. ред.) составляет 51,13 метров по балтийской системе высот, уровень Волги у Самары 28-33 м. Сейчас происходит наполнение Куйбышевского водохранилища.

По данным Приволжского УГМС, теплая погода сохранится в ближайшие дни, воздух будет прогреваться до 10-16 градусов. Почва в южных и центральных районах губернии уже оттаяла, промерзание грунта отмечается только в северных частях области.

- За неделю произошло 74 техногенных пожара, - сообщил глава областного МЧС.
 
Среди крупных возгораний – пожар в доходном доме Челышева на ул. Красноармейской, 60. Его площадь составила 1 400 кв. метров.

- Быстрому распространению огня способствовало позднее сообщение о пожаре и наличие пустотных перекрытий. Время ликвидации – 10 часов 17 минут. Всего к тушению пожара было привлечено 167 человек и 59 единиц техники, в том числе пеноподъемкники. Было израсходовано около 4 000 тонн воды. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при пользовании газовой плитой, - добавил Олег Бойко.

К ситуации сразу же подключились власти. Губернатор Дмитрий Азаров поручил горадминистрации обеспечить пострадавших временным жильем, оказать им необходимую помощь и поддержку.

Глава Самары Елена Лапушкина сообщила, что в пункте временного размещения было 17 человек. Людям предложили временное жилье, но все они разъехались к родственникам и друзьям.

По поручению губернатора пострадавшим жильцам будет выплачена матпомощь из областного бюджета. За ней, по словам главы Минсоцдема региона Регины Воробьевой, на сегодня обратился 61 заявитель. Особое внимание - семьям с детьми и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Еще один серьезный пожар вспыхнул 24 марта в жилом доме в Кировском районе – в огне погибли два человека. Предварительно, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Мы публиковали подробности.

По информации регуправления МЧС, лесных пожаров не было. Но из-за неконтролируемого пала травы специалисты ликвидировали 28 природных пожаров – все были потушены в первые сутки.

На прошлом оперативном совещании губернатор Дмитрий Азаров поручил министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексею Веселову ускорить подготовку и согласование документов для объявления особого противопожарного режима на территории региона уже с 1 апреля. К слову, в прошлом году его ввели только с 15 апреля. В 2023-м установившиеся высокие температуры стали причиной для введения ограничений на 2 недели раньше. Так, уже с 1 апреля в регионе запрещается разводить костры, жечь траву или использовать открытый огонь вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, сообщает sovainfo.ru.

 

Фото: Юлия Рубцова

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