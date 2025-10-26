Я нашел ошибку
В Самаре около вокзала восстановили движение транспорта
В Самаре подвели итоги приёмной кампании 2025 года
Геннадий Котельников переизбран председателем Совета ректоров Самарской области
С 27 октября меняется расписание движения пассажирских судов на пригородном маршруте Самара — Ширяев
В Самаре состоялись соревнования по зимнему плаванию
Последняя неделя октября в Самарской области будет пасмурной
Самарская тхэквондистка - призер чемпионата мира по тхэквондо ИТФ
Купить авиабилет детям до 14 лет в ряд стран будет можно лишь по загранпаспорту
Последняя неделя октября в Самарской области будет пасмурной

26 октября 2025 20:47
Последняя неделя октября в Самарской области будет пасмурной

По данным сервиса Gismeteo, с понедельника, 27 октября, прогнозируется хмурая, пасмурная погода. Солнца в этот период ожидать не стоит, однако в течение всей недели будет лить дождь. Осадки будут то слабыми, то сильными. Больше всего может выпасть 29 октября и 1 ноября. В некоторые дни на губернию опустится и туман. 

При этом за окном сохранится "плюс". В начале недели синоптики обещают днем около 10 градусов тепла, с середины — похолодает до 6-7 градусов. Ночью же столбики термометров будут колебаться от 3 до 8 градусов. 

Ветер подует в основном южный, при этом он будет умеренным, порывы могут усилиться до 11 м/с.

По данным синоптиков Приволжского УГМС, на грядущей неделе сохранятся фронтальные разделы атлантического циклона, пришедшие с запада. Небо в это время будет в плену плотных облаков, а дожди продолжатся. Южный и юго-западный ветер сохранит "плюсовую" температуру, пишет Сова. 

