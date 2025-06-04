Почти 120 искусственных гнездовий для редких птиц будет построено в 2025 году

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В Самарской области 17 лет ведется работа по восстановлению численности редких хищных птиц. Мероприятия проводятся ежегодно и связаны с тем, что естественных мест для гнездования хищных птиц становится меньше из-за влияния человека на природу и смены климата. Птицам сложно найти безопасные и подходящие места для вывода потомства. В этом году по государственной программе «Охрана окружающей среды Самарской области» будет построено 118 искусственных гнездовий для разных видов птиц.

«Для эффективного увеличения численности редких видов ведется ежегодный мониторинг, а перед разработкой схемы биотехнических мероприятий проводится обследование территорий, подтверждаются границы гнездовых участков. У каждого вида птиц свой стереотип гнездования, и он меняется с развитием инфраструктуры и туризма. Все изменения необходимо учитывать. Кроме того, искусственные гнездовья строятся в зависимости от особенностей каждого вида», – рассказал и.о. руководителя департамента охраны окружающей среды минприроды Андрей Ардаков.

Для совки-сплюшки, например, изготавливаются небольшие ящики и устанавливаются в средней части кроны дерева. Обустройство больших ниш для сокола-сапсана производится в верхней части обрыва и укрепляется просушенными досками, защищенными от гниения и окрашенными в цвет грунта. Ниша монтируется максимально скрытно и не должна привлекать внимание.

«Краснокнижный сокол-сапсан гнездится на Волжских склонах. Но человек конкурирует с ним за прекрасный вид на реку и «побеждает». Ведь практически все крупные скалы над Волгой посещаются туристами, особенно весной. А беспокойство во время кладки – один из факторов, мешающий росту численности птиц. В прошлом году построили 5 ниш, чтобы помочь соколу-сапсану. В этом году построим ещё столько же. Но настоящее возвращение этой прекрасной птицы в равнинную Европейскую часть России произойдет, когда сапсан вновь «научится» занимать гнезда на деревьях. Надеемся, что это произойдет довольно скоро», – рассказывает природоохранный биолог Алексей Паженков.

В прошлом году было построено 63 искусственных гнездовий для разных видов редких птиц. По данным мониторинга природоохранных биологов, некоторые из них были заселены этой весной. В этом году будет построено 3 гнездовых платформы для степного орла, по 5 гнездовых ниш для филина и сокола-сапсана, 20 ящиков для совки-сплюшки, 15 ящиков для длиннохвостой неясыти, 10 ящиков для летучих мышей, 60 гнездовых ящиков для пустельги и кобчика. Всего 118 искусственных гнездовий для редких хищных птиц и млекопитающих. Биотехнические мероприятия направлены на увеличение их численности. Сохранение биоразнообразия региона ведется в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

Фото – Алексей Паженков