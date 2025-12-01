Первая декада декабря в Самарской области будет на 6 градусов выше нормы

По сообщению Приволжского УГМС, в период с 1 по 10 декабря 2025 года в Самарской области температура воздуха будет на 6 градусов выше нормы. Снег ожидается только мокрый. Атмосферное давление остается выше нормы на 20 единиц (765-769 мм рт. ст.).

По сведению Гидрометцентра России, температура воздуха в целом за декабрь прогнозируется на уровне от минус 4,9 до минус 8,7 градуса. Это на 0,9-1,2 градуса выше средних многолетних значений. Количество осадков предполагается около нормы.

По информации Гисметео, снег можно ожидать 11 декабря. Но плюсовая температура в первых числах второй декады месяца быстро его растопит. Устойчивый "минус" прогнозируют с 15 декабря. Это дает надежду на снежный покров к Новому году, пишет СитиТраффик.