Ноябрь в Самаре стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Как сообщают Метеовести, ноябрь 2025 года оказался одним из самых теплых за всю историю наблюдений за погодой в РФ. Так, в Москве средняя температура воздуха составила +3,8°, что на 4,3° превысило климатическую норму. С этим показателем ноябрь 2025 года занимает 3-ю строчку в списке самых тёплых в столице.

В Санкт-Петербурге ноябрь 2025 года стал самым теплым за последние 5 лет, а в Самаре – за всю историю метеонаблюдений. Так, в ноябре 2025 года в Самаре средняя температура достигла отметки +3,7°, что на 0,4° выше прежнего рекорда, зафиксированного в ноябре 2013 года.

Начавшийся декабрь продолжит тёплые ноябрьские тенденции. В Самарской области, по данным Гидрометцентра России, средняя за месяц температура воздуха ожидается от -4,9 до -8,7°, что на 0,9-1,2° выше средних многолетних значений, пишет СитиТраффик.