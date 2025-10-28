Ночью и утром 29 октября в губернии ожидается туман

133

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 29 октября местами в Самарской области ожидается туман c ухудшением видимости до 500 м и менее.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- будь внимателен и осторожен на дорогах;

- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.