Ночью и утром 14 марта местами в Самарской области ожидается туман, днем - усиление ветра

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 14 марта местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее. Днем - местами в Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра, порывы 15-20 м/с.
ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:
- по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;
- приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:
- ограничить выход из зданий;
- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».