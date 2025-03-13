Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе встречи руководитель ведомства рассказал об итогах реализации национального проекта "Здравоохранение" и ответил на вопросы студентов, отметив важность их будущего вклада в развитие здравоохранения региона.
Андрей Орлов обсудил со студентами медуниверситета развитие системы здравоохранения региона
Впереди – остальные матчи группового этапа.
«Кубок защитников Отечества»: сборная Самарской области по следж-хоккею стартовала с крупной победы - 10:0
40-летний мужчина страдал сердечной недостаточностью и нуждался в пересадке сердца.
Австралиец прожил более 100 дней с искусственным сердцем, которое полностью заменило настоящее
По заявлению тольятинца о ненадлежащем обращении с животным, которое, возможно, стало причиной его гибели, полицейскими проводятся проверочные мероприятия.
Полицейские Тольятти проверяют сведения о жестоком убийстве собаки
В Самаре росгвардейские спецназовцы определили лучших стрелков.
В Управлении Росгвардии по Самарской области завершился чемпионат по служебно-боевой стрельбе
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 14 марта местами в Самарской области ожидается туман, днем - усиление ветра
Существует несколько мифов о гепатите С.
Самарский врач - инфекционист рассказала важные факты, которые необходимо знать каждому о гепатите С
Ориентировочное время восстановления теплоснабжения потребителей 20.00 13.03.2025.
В Самаре на улице Вольской без тепла остались 77 многоквартирных жилых домов
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.62
0.05
EUR 93.97
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток с самарскими фотографами
В Самаре пройдет арт-лекция "Художники запасной столицы"
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Ночью и утром 14 марта местами в Самарской области ожидается туман, днем - усиление ветра

13 марта 2025 15:15
116
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 14 марта местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее. Днем - местами в Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра, порывы 15-20 м/с.

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:

 - по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

- приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +1, +3°С, днем +8, +10°С.
12 марта 2025, 20:40
13 марта в регионе местами небольшой дождь, туман, до +11°С
В Самаре ночью +1, +3°С, днем +8, +10°С. Экология
394
Внимание, на территории Самарской области наблюдается туман, осадки в виде дождя и ограниченная видимость.
12 марта 2025, 18:50
ГАИ СО рекомендует учитывать прогноз погоды и не нарушать правила безопасности в дорожно-транспортной среде
Внимание, на территории Самарской области наблюдается туман, осадки в виде дождя и ограниченная видимость. Общество
698
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +6, +8°С. Ночью местами гололедица.
11 марта 2025, 14:59
12 марта в регионе днем местами мокрый снег и дождь. до +9°С
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +6, +8°С. Ночью местами гололедица. Экология
561

В центре внимания
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
13 марта 2025  14:03
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
144
Самарская область укрепляет связи с Узбекистаном
13 марта 2025  11:39
Самарская область укрепляет связи с Узбекистаном
223
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко ответила на вопросы жителей в прямом эфире
13 марта 2025  10:08
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко ответила на вопросы жителей в прямом эфире
241
В Сызрани мужчина погиб в ДТП. Идет поиск очевидцев!
13 марта 2025  09:46
В Сызрани мужчина погиб в ДТП. Идет поиск очевидцев!
199
15 марта стартует Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!»
12 марта 2025  12:12
15 марта стартует Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!»
435
Весь список