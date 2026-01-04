Ночью 5 января в губернии будет ветренно

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 5 января местами в Самарской области сохранится, усиление юго-западного ветра, 15-20 м/с.

МЧС России напоминает:

-не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.

-проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.

-будь внимателен и осторожен на дорогах;

-избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

-не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

-соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Фото: ГУ МЧС СО