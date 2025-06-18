По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 19 июня местами в Самарской области ожидается сильный дождь.
В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
- воздержитесь от поездок на личном автотранспорте! Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач! Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».
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