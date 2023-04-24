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Это значит, что возможны нарушения в спутниковой и низкочастотной радионавигации. Также полярные сияния могут опуститься до тропиков.
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На Земле зафиксировали очень сильную магнитную бурю 

24 апреля 2023 21:28
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Это значит, что возможны нарушения в спутниковой и низкочастотной радионавигации. Также полярные сияния могут опуститься до тропиков.

На Земле за последние 24 часа зафиксировали магнитную бурю уровня G4, что означает «очень сильная». Данные опубликовали на сайте Института прикладной геофизики в воскресенье, 23 апреля, пишут "Известия".

По результатам наблюдений, в настоящий момент степень возмущенности магнитного поля Земли равна 4. Это значит, что возможны нарушения в спутниковой и низкочастотной радионавигации. Также полярные сияния могут опуститься до тропиков.

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, которые вызываются вспышками на Солнце. G1 означает слабую бурю, а G5 — экстремально сильную. Они могут длиться от пары часов до нескольких суток.

Известно, что магнитные бури и северное сияние взаимосвязаны. Оба явления вызваны влиянием частиц солнечного ветра на верхние слои атмосферы. Из-за сильной солнечной активности в воскресенье, 23 апреля, северное сияние могли наблюдать жители всей Центральной России, в том числе в Москве.

В тот же день, 23 апреля, заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова рассказала, что магнитные бури, как и полярное сияние, не влияют на здоровье человека. По ее словам, об этом свидетельствуют современные исследования.

 

Фото:   ru.freepik.com

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