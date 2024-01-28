Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники территориальных следственных отделов Тольятти организовали для детей поездку в клуб «Маламут Ленд».
Сотрудники СУ СО организовали воспитанникам «Центра помощи детям» экскурсионную программу
на Земле еще 10 тысяч лет будет относительно тепло
На Земле еще 10 тысяч лет будет относительно тепло
Полиция начала поиски мужчины.
В Подмосковье мужчина совершил прыжок с парашютом с балкона многоэтажки
Спасатели эвакуировали 50 человек из театра, в тушении принимали участие 21 единица техники и 76 человек.
Пожар в Театре сатиры в Москве потушили
После изготовления световозвращателей, ребята прикрепили свои наклейки на рюкзаки.
Инспекторы ОГИБДД Исклинского район провели для школьников мастер-класс по изготовлению световозвращателей
Важные знания для любого автолюбителя.
ГИБДД СО: особенности эксплуатации автомобиля зимой
Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя.
В Москве тушат пожар в Театре сатиры
Среди участников соревнований – ветераны СВО, которые сегодня проходят лечение и реабилитацию.
В Самаре прошёл первый городской турнир по спортивному метанию ножей памяти Героя России Артёма Пономаренко
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.52
0.86
EUR 97.09
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут про спячку у животных
Читатели Самарской областной библиотеки услышат эхо Ленинграда 1941–1944 годов
В Самарской области завершились соревнования по каратэ
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

На Земле еще 10 тысяч лет будет относительно тепло

28 января 2024 17:16
101
на Земле еще 10 тысяч лет будет относительно тепло

Земля находится в середине межледникового периода, рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. По его словам, такой период длится 20 тысяч лет.

"Мы находимся в межледниковом периоде. Он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили. У нас еще гарантированно 10 тысяч лет тепла", – сказал министр на церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Мероприятие транслировали телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Более того, ученые считают, что температура на Земле может быть даже выше комфортного для людей уровня, поскольку "антропогенное воздействие может усугубить ситуацию". С таким заявлением выступил сотрудник отдела географии полярных стран Арктического и антарктического НИИ Росгидромета Владимир Липенков.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
«Крылья Советов» создают вторую команду 
27 января 2024  18:30
«Крылья Советов» создают вторую команду 
596
Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2023 году
26 января 2024  12:08
Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2023 году
479
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
25 января 2024  12:20
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
643
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
25 января 2024  11:39
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
3048
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
25 января 2024  10:59
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
487
Весь список