на Земле еще 10 тысяч лет будет относительно тепло

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Земля находится в середине межледникового периода, рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. По его словам, такой период длится 20 тысяч лет.

"Мы находимся в межледниковом периоде. Он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили. У нас еще гарантированно 10 тысяч лет тепла", – сказал министр на церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Мероприятие транслировали телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Более того, ученые считают, что температура на Земле может быть даже выше комфортного для людей уровня, поскольку "антропогенное воздействие может усугубить ситуацию". С таким заявлением выступил сотрудник отдела географии полярных стран Арктического и антарктического НИИ Росгидромета Владимир Липенков.