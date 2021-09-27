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На острове Зелененький состоялась экологическая акция «Чистые берега»
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На острове Зелененький состоялась экологическая акция «Чистые берега»

27 сентября 2021 18:53
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Собрали около 12 кубометров мусора.

В минувший выходной, 26 сентября, на острове Зелененький состоялась экологическая акция «Чистые берега». Этот остров, являющийся одним из самых популярных мест отдыха, расположен в Красноглинском районе Самары (напротив одного берега острова находятся поселки Управленческий и Красная Глинка, напротив другого – поселок Гаврилова Поляна и национальный парк «Самарская Лука»).

«Акция по очистке территории береговой зоны острова от сухих веток, мусора и других отходов прошла при поддержке городской Администрации. Сотрудниками Департамента городского хозяйства и экологии были предоставлены мешки и перчатки для уборки», – сообщил заместитель руководителя профильного Департамента – руководитель управления охраны окружающей среды Дмитрий Хаистов.

В экологическом мероприятии приняли  участие представители Духовного управления мусульман Самарской области, Татарской национально-культурной автономии г. Самара, МБОУ «Школа «Яктылык», регионального отделения Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия».

Общее количество волонтеров составило 230 человек: 200 взрослых и 30 детей.

В итоге на береговой зоне острова на площади, превышающей 5 гектаров, собрали около 12 кубометров мусора.

«На утилизацию отправили 300 мешков с мусором. Кроме того, на 2 гектарах лесной территории высадили хвойные деревья – 400 саженцев сосны обыкновенной», – добавил Дмитрий Хаистов.

Отметим, что в Самаре организацию подобных акций, направленных на приведение в порядок рекреационных зон и популяризацию среди населения ответственного отношения к природе, решено продолжать, пока позволяют погодные условия.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Мероприятия

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