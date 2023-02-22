Миллион рублей потратили россиянки, чтобы подарить на 23 февраля посадку леса

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В преддверии 23 февраля проект «Посади лес» Движения ЭКА подвел итоги прошлого года и подсчитал: женщины потратили больше миллиона рублей в 2022 году, чтобы купить в подарок мужчинам сертификаты на посадку деревьев.

С 20 по 23 февраля 2022 года проект «Посади лес» зафиксировал один из рекордов по покупке сертификатов на посадку деревьев: на них потратили 1,1 миллиона рублей. Среди тех, кто оформлял сертификаты, были как индивидуальные пользователи, так и бизнес.

«Россияне видят все больше смысла в экологичных подарках. Сертификат на посадку деревьев приобрел популярность, потому что оформляется быстро, несет в себе очевидную пользу и символичность и при этом прозрачно доказывает, что лес действительно посадили – мы присылаем на почту отчет с фото и GPS-координатами посадки. Тренд дарить такие сертификаты постепенно распространяется на все праздники, связанные с любовью и семьей», – прокомментировала координатор проекта «Посади лес» Движения ЭКА Виктория Озерина.