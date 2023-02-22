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Миллион рублей потратили россиянки, чтобы подарить на 23 февраля посадку леса

22 февраля 2023 11:22
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Миллион рублей потратили россиянки, чтобы подарить на 23 февраля посадку леса

В преддверии 23 февраля проект «Посади лес» Движения ЭКА подвел итоги прошлого года и подсчитал: женщины потратили больше миллиона рублей в 2022 году, чтобы купить в подарок мужчинам сертификаты на посадку деревьев.

С 20 по 23 февраля 2022 года проект «Посади лес» зафиксировал один из рекордов по покупке сертификатов на посадку деревьев: на них потратили 1,1 миллиона рублей. Среди тех, кто оформлял сертификаты, были как индивидуальные пользователи, так и бизнес.

«Россияне видят все больше смысла в экологичных подарках. Сертификат на посадку деревьев приобрел популярность, потому что оформляется быстро, несет в себе очевидную пользу и символичность и при этом прозрачно доказывает, что лес действительно посадили – мы присылаем на почту отчет с фото и GPS-координатами посадки. Тренд дарить такие сертификаты постепенно распространяется на все праздники, связанные с любовью и семьей», – прокомментировала координатор проекта «Посади лес» Движения ЭКА Виктория Озерина.

Сертификат на посадку деревьев оформляется на сайте PosadiLes.ru. Там можно выбрать любое количество деревьев и дизайн подарочного сертификата, по желанию добавить агроуход – он помогает молодым деревьям прижиться в первые годы. Посадку проведут весной опытные волонтеры проекта и сотрудники лесничеств.

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