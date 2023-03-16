МЧС СО: о паводковой обстановке в регионе по состоянию на 16 марта

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На сегодняшний день в 11 районах Самарской области подтоплено 29 жилых домов, 207 приусадебных участков, 6 низководных мостов и 2 участка автомобильных дорог.

В результате подъема уровня воды в реках Большой Иргиз, Малый Кинель, Кондурча подтоплены 6 низководных мостов: в н.п. Мосты Пестравского района, н.п. Полудни Кинель-Черкасского района, н.п. Березовка Большеглушицкого района, н.п. Малиновый Куст Красноярского района, н.п. Кириллинский Красноярского района, н.п. Константиновка Большеглушицкого района.

Подтоплены 2 участка автомобильных дорог:

в районе СНТ «Нефтяник» Волжского района подтоплен участок автомобильной дороги Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на 44 км. Транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено.

в н.п. Новая Рачейка Сызранского района подтоплен участок автомобильной дороги. Транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено.

Подтоплено 29 жилых домов:

Ставропольский район - (н.п. Выселки – 2 жилых дома, н.п. Мусорка – 1 жилой дом, н.п. Ягодное – 1 жилой дом, н.п. Верхние Белозерки – 1 жилой дом);

Сызранский район - (н.п. Новый Ризадей – 3 жилых дома);

Волжский район - (н.п. Черноречье – 4 жилых дома, н.п. Лопатино – 14 жилых домов, н.п. Власть Труда – 2 жилых дома, н.п. Черновский – 1 жилой дом).

подтоплено 207 приусадебных участков:

Ставропольский район (н.п. Русская Борковка – 1 приусадебный участок, н.п. Нижнее Санчелеево – 2 приусадебных участка, н.п. Тимофеевка – 4 приусадебных участка, н.п. Выселки – 23 приусадебных участка, н.п. Мусорка – 1 приусадебный участок, н.п. Подстепки – 17 приусадебных участков, н.п. Приморский – 1 приусадебный участок, н.п. Ягодное – 15 приусадебных участков, н.п. Верхние Белозерки – 5 приусадебных участков);

Сызранский район (н.п. Новый Ризадей – 6 приусадебных участков, н.п. Варламово – 1 приусадебный участок);

Безенчукский район (н.п. Безенчук – 3 приусадебных участка);

Красноярский район (н.п. Красный Яр – 8 приусадебных участков, н.п. Нижняя Солонцовка - 2 приусадебных участка);

Пестравский район (н.п. Михаило-Овсянка – 2 приусадебных участка);

Приволжский район (н.п. Приволжье – 2 приусадебных участка, н.п. Обшаровка – 1 приусадебный участок, н.п. Гаркино – 1 приусадебный участок, н.п. Бестужевка – 1 приусадебный участок);

Волжский район (н.п. Черноречье – 20 приусадебных участков, н.п. Лопатино – 14 приусадебных участков, н.п. Власть Труда – 6 приусадебных участков, н.п. Воскресенка – 6 приусадебных участков, н.п. Черновский – 8 приусадебных участков, н.п. Смышляевка – 8 приусадебных участков, н.п. Сухая Вязовка – 28 приусадебных участков);

Хворостянский район (н.п. Новокуровка – 19 приусадебных участков);

Кинельский район (н.п. Бобровка – 2 приусадебных участка).

Паводковая ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

В районах подтопления с целью мониторинга паводковой обстановки работают оперативные группы, применяется беспилотная авиация, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО