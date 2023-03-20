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МЧС СО: о павoдковoй обстановке в регионе 20 марта

20 марта 2023 18:05
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В 9 районах Самарской области остаются подтопленными 29 приусадебных участков и 6 низководных мостов. Жилые дома освободились от воды.

По состоянию на 20 марта в 9 районах Самарской области остаются подтопленными 29 приусадебных участков (в Ставропольском, Сызранском, Безенчукском, Пестравском, Волжском, Кинельском районах) и 6 низководных мостов (в Пестравском, Кинель-Черкасском, Большеглушицком, Красноярском районах). Жилые дома освободились от воды.

Паводковая ситуация по-прежнему находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

В районах подтопления с целью мониторинга паводковой обстановки продолжают работать оперативные группы, применяется беспилотная авиация.

Подтопленные территории населенных пунктов:

Ставропольский район (н.п. Выселки – 8 приусадебных участков, н.п. Мусорка – 1 приусадебный участок);

Сызранский район (н.п. Новый Ризадей – 4 приусадебных участка, н.п. Варламово – 1 приусадебный участок);

Безенчукский район (н.п. Безенчук – 1 приусадебный участок);

Красноярский район (н.п. Красный Яр – 2 приусадебных участка);

Пестравский район (н.п. Михаило-Овсянка – 2 приусадебных участка);

Волжский район (н.п. Черноречье – 3 приусадебных участка);

Кинельский район (Георгиевка – 6 приусадебных участков, н.п. Кинельский ¬– 3 приусадебных участка).

Подтопленные низководные мосты:

в н.п. Мосты Пестравского района, н.п. Полудни Кинель-Черкасского района, н.п. Березовка и Константиновка Большеглушицкого района, н.п. Малиновый Куст и Кириллинский Красноярского района.

Уважаемые жители Самарской области!

Если Ваш населенный пункт (место Вашего проживания) может пострадать от паводка, изучите и запомните границы возможного затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним.

Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапного и бурно развивающегося наводнения. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их приготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак запас продуктов, воды и медикаментов.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Экология

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