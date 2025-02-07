Лесное хозяйство Самарской области на 100% обеспечено техникой по нацпроекту

Я нашел ошибку
Главные новости:
Восстановительные работы затронут проезжие части и повлияют на организацию движения автотранспорта. 
Во время ремонта двух крупных водоводов в Самаре изменится схема движения транспорта
Вячеслав Федорищев посетил Самарский университет и ознакомился с деятельностью Производственного центра аддитивных технологий.
В регионе расширят программу подготовки по 3D-моделированию и БАС – будут открыты 100 инженерных классов
В Управлении Росреестра по Самарской области прошел брифинг, на котором были озвучены итоги работы ведомства за прошедший год, а также  задачи на 2025.
Самарская область в 2024 году вошла в тройку лидеров самых активных пользователей «Национальной системы пространственных данных»
Занятия и обучение пальчиковой гимнастикой не только ускоряют процесс выздоровления и восстановления навыков самообслуживания, но и в целом улучшают настроение, заряжают позитивом и эмоциями. 
В комплексных центрах соцобслуживания региона пожилым людям помогают восстанавливаться после серьезных заболеваний 
Внимание! Большие работы запланированы уже на выходные!
РКС-Самара»: о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения на неделю
В течение трёх дней 60 участников пройдут образовательную программу в части региональной подготовки проведения и реализации патриотических мероприятий с участием добровольцев в Год Защитника Отечества.
Волонтёры Победы губернии соберутся на Выездном интенсиве
В подразделение поставлен автомобиль неотложной помощи, на котором специалисты проводят выездные осмотры и диспансеризацию маломобильных пациентов.
В поселке Приморский Ставропольского района возведена новая врачебная амбулатория
Обучают их представители национальных общественных объединений «Дома дружбы народов» города Тольятти.
Иностранные студенты Поволжского государственного университета сервиса участвуют в плетении маскировочных сетей для СВО
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.91
-1.15
EUR 100.68
-2.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится открытие комплексной выставки «Гордость и слава России в орденах и медалях»
Самарцев приглашают посетить музыкально-просветительскую программу «Приношение великой Архиповой»
«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Лесное хозяйство Самарской области на 100% обеспечено техникой по нацпроекту

7 февраля 2025 13:24
160
Лесное хозяйство Самарской области на 100% обеспечено техникой по нацпроекту

Закупки лесопожарной техники, выполненные в 2024 году в Самарской области по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», позволили довести нормативную обеспеченность лесопожарных служб региона до 100%.

Несмотря на полную техническую оснащенность по нацпроекту, обновление парка спецтехники лесопожарных служб региона продолжится и в последующие годы в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие».

"По решению президента Российской Федерации Владимира Путина в 2025 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета стартует новый нацпроект, рассчитанный на период до 2030 года. Уверен, это позволит нам решить многие задачи в сфере лесного хозяйства и сделать Самарскую область еще более комфортным для проживания, инвестиционно привлекательным регионом России", - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Оснащение необходимой техникой проводилось с 2019 по 2024 годы. За этот период для лесопожарных формирований региона закупили 111 единиц пожарной техники, среди которых тракторы, автоцистерны, автомобили высокой проходимости разной грузоподъемности, пожарный катер, лесопатрульный комплекс, и более 1500 единиц пожарного оборудования – пожарных стволов и рукавов, огнетушителей, мотопомп и другого оборудования. Были использованы средства субвенций федерального бюджета в размере 287 млн рублей и областного бюджета в размере 7,3 млн рублей. Благодаря федеральным субвенциям также приобрели 35 единиц лесохозяйственного оборудования – лесопосадочные машины, плуги, культиваторы и другую технику.

Для предупреждения и ликвидации лесных пожаров на территории Самарской области функционирует 17 лесопожарных станций разных типов. В регионе круглосуточно работает диспетчерская служба, где ведется сбор и учет информации о лесопожарной обстановке в губернии, а также координируются действия пожарных формирований. В мониторинге задействована единая система из 45 управляемых видеокамер, которые при обнаружении дыма или огня дают сигнал.

В 2024 году в Самарской области на землях лесного фонда зарегистрировали и ликвидировали 34 пожара. 33 из них удалось потушить в первые сутки обнаружения, кроме самого крупного пожара в Рачейском лесничестве, когда от огня пострадало более 400 га леса. Тушение огня вели с 28 сентября в сложных погодных условиях, остановить активное горение удалось с привлечением авиации 2 октября. Общий ущерб от лесных пожаров в Самарской области в 2024 году составил более 35 млн рублей, прямые затраты на тушение лесных пожаров составили более 9,5 млн рублей. 

В 2025 году планируется кратное увеличение работы по противопожарной пропаганде и количества мобильных групп усиленного патрулирования, продолжится оснащение лесопожарных служб региона, в том числе квадрокоптерами, а также увеличение сети видеонаблюдения с 45 камер до 55 для мониторинга ситуации в лесном фонде.

Лесопожарные формирования подведомственного министерству учреждения «Самаралес» участвуют в тушении пожаров и на землях особо охраняемых природных территорий, и городских лесов, где есть пересечение с землями гослесфонда. В 2024 году подразделения выезжали на тушение сопредельных к лесному фонду территорий на общей площади 414 га, привлекали более ста единиц техники. Тушение сопредельных к лесу участков необходимо, чтобы не допустить перехода огня на земли лесного фонда.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
7 февраля 2025  11:57
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
184
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
7 февраля 2025  09:59
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
216
Вячеслав Федорищев провел прием граждан.
6 февраля 2025  20:06
Вячеслав Федорищев: проблемный участок дороги на улице Демократической в Самаре отремонтируют в 2025 году
534
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
6 февраля 2025  13:18
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
511
В день гонки «Лыжня России» в Самаре пустят дополнительные автобусы
6 февраля 2025  12:08
В день гонки «Лыжня России» в Самаре пустят дополнительные автобусы
356
Весь список