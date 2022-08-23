Корейского водяного оленя внесли в Красную книгу Приморья

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Корейского водяного оленя, нахождение которого в Приморье впервые зафиксировали несколько лет назад, внесли в Красную книгу региона. Мера должна оградить редкое животное от истребления охотниками, сообщает во вторник пресс-служба центра "Амурский тигр", передает ТАСС.

"Это новый для региона и в целом для страны биологический вид, который мигрирует к нам естественным образом из-за границы. Пока невозможно уверенно говорить о численности водяных оленей в Приморье, о том, размножаются ли они тут. Но очевидно, что на нашей территории он крайне редкий, и поэтому мы приняли решение внести корейского водяного оленя в Красную книгу Приморского края и в дальнейшем в Красную книгу России", - цитируют в пресс-службе первого заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства региона, председателя комиссии по Красной книге Приморского края Алексея Сурового.

Постановление о внесении животного в Красную книгу Приморья подписала первый вице-губернатор - председатель правительства края Вера Щербина.

По словам руководителя центра "Амурский тигр", секретаря комиссии по Красной книге Приморского края Сергея Арамилева, внесение водяного оленя в Красную книгу является действенным механизмом охраны биологического вида.

Водяной олень (Hydropotes inermis) - вид безрогих оленей, единственный представитель рода водяные олени (Hydropotes) семейства оленевые. Он еще известен как болотная кабарга из-за внешнего сходства - изогнутых саблевидных клыков и отсутствия рогов. Плодовитость у водяного оленя больше, чем у какого-либо другого вида оленей: самки рождают до восьми детенышей, хотя норма для этого семейства - от двух до пяти, годовой прирост популяции может составлять более 50%.

Фото нацпарка "Земля леопарда"