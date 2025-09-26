Я нашел ошибку
Главные новости:
Факты были ранее установлены полицией и органами местного самоуправления в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Красном Яре.
Инспекторы эконадзора региона выписали штрафы за нарушения в обращении с отходами на 306 тысяч рублей
На сегодняшний день капитальный ремонт стационара на улице Нагорной завершен на 75%.
Продолжается обновление стационара Самарской больницы №8
В следующем матче "Крылья Советов" дома принимают "Сочи".
"Крылья Советов" проиграли московскому "Динамо" - 2:3
В его фильмографии картины "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Президент и его внучка", "Актриса", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Крымский мост. Сделано с любовью!".
На 60-м году жизни умер кинорежиссер и радиоведущий Тигран Кеосаян
Участники учились эффективно справляться со страхом публичных выступлений, структурировать свои мысли и создавать запоминающиеся презентации, осваивали инструменты ораторского искусства и изучали влияние на коммуникацию таких невербальных деталей, как мим
Серию мастер-классов для предпринимателей провели в Самарском бизнес-инкубаторе
Изюминкой сквера стала стела с именами выдающихся экономистов России и СССР.
В Самаре благоустроили сквер «Экономистов»
В настоящее время медики оказывают помощь водителю и двум пассажирам.
В Тольятти на Обводном шоссе перевернулась иномарка
По мнению школьника, главная оценка за триместр зависит в основном от самостоятельных и контрольных работ.
Школьник из Самары пожаловался Екатерине Мизулиной на средневзвешенную систему оценок
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Инспекторы эконадзора региона выписали штрафы за нарушения в обращении с отходами на 306 тысяч рублей

26 сентября 2025 22:13
79
С 15 по 26 сентября инспекторы экологического надзора минприроды вынесли 17 постановлений об административных наказаниях за нарушения в области обращения с отходами по трем частям статьи 8.2 КоАП РФ (несанкционированный сброс отходов с легковых и грузовых автомобилей, нарушение требований при транспортировании отходов).

Общая сумма штрафов составила 306 тысяч рублей, сообщает минприроды СО.

 

Фото:  Минприроды Самарской области

 

Осенний период характеризуется особыми рисками, связанными с наличием сухой листвы и порывистого ветра, способствующих быстрому распространению огня.
25 сентября 2025, 17:38
В губернии усилен контроль за пожарной безопасностью в лесах
Осенний период характеризуется особыми рисками, связанными с наличием сухой листвы и порывистого ветра, способствующих быстрому распространению огня. Общество
323
Не допускайте переохлаждения, одевайтесь теплее.
25 сентября 2025, 15:10
С 26 по 28 сентября местами в губернии ожидаются заморозки -0, -2 С
Не допускайте переохлаждения, одевайтесь теплее.  Экология
359
Будьте внимательны и осторожны!
25 сентября 2025, 14:57
С 26 по 30 сентября местами в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Будьте внимательны и осторожны! Общество
427

Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
255
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
272
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
1188
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
410
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
355
