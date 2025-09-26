Инспекторы эконадзора региона выписали штрафы за нарушения в обращении с отходами на 306 тысяч рублей

79

С 15 по 26 сентября инспекторы экологического надзора минприроды вынесли 17 постановлений об административных наказаниях за нарушения в области обращения с отходами по трем частям статьи 8.2 КоАП РФ (несанкционированный сброс отходов с легковых и грузовых автомобилей, нарушение требований при транспортировании отходов).



Факты были ранее установлены полицией и органами местного самоуправления в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Красном Яре.



Общая сумма штрафов составила 306 тысяч рублей, сообщает минприроды СО.

Фото: Минприроды Самарской области