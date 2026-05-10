Администрация городского округа Самара и Самарский городской совет ветеранов при поддержке «Самарской сетевой компании» и Благотворительного фонда «Сила Энергии» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в рамках праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В честь Дня Победы вручены подарки 440 ветеранам Самары – участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, а также вдовам ветеранов.

Участие и поддержка благотворительных и коммерческих организаций является важным вкладом в сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма и укрепление духовно-нравственных ценностей в обществе. Такие инициативы делают празднование Дня Победы по‑настоящему значимым и запоминающимся для ветеранов, защитников Отечества.

«Для нас важно, чтобы празднование Дня Победы выражалось не только в словах, но и в конкретных делах. Мы отдаем дань уважения и выражаем глубокую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, которые принесли Победу и возродили страну из руин, заложили традиции мужества и патриотизма. Наш общий долг – окружить заботой и вниманием тех, кто сражался за Родину. С каждым годом ветеранов становится все меньше, поэтому так важно успеть сказать «Спасибо» каждому», – отметил генеральный директор АО «Самарская Сетевая Компания» Виль Мухаметшин.