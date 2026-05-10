Умер автор культового японского хоррора "Звонок"

Японский писатель, автор романа ужасов «Звонок» Кодзи Судзуки скончался. Об этом сообщает телеканал Nippon.

Ему было 68 лет. Уточнятся, что он умер в пятницу, 8 мая, в одной из больниц Токио. Других подробностей не приводится, пишет Лента.

Дебютный роман «Рай» Судзуки получил высшую награду на конкурсе фэнтезийных романов Японии в 1990 году. В 1991 году вышел роман «Звонок», который позднее был экранизирован в Японии и за ее пределами и стал хитом, положив начало культовой франшизе. Герои романа смотрели загадочное видео, слушали телефонный звонок и ровно через 7 дней умирали со страшной гримасой на лице.