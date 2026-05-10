Врач назвал обязательные лекарства в летней аптечке
на юге России отменили ограничения по полетам
«Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом» за сохранение места в элите
Самара – один из лидеров по количеству фонтанов среди городов Поволжья
В Челно-Вершинском районе в ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. 
Названы главные ошибки работников после майских праздников
В России утвердили концепцию исторического просвещения в школах
Этим летом россиянам придётся работать на два дня больше
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области женщина осуждена за фиктивную регистрацию 15 иностранных граждан

Сотрудники полиции установили, что ранее не судимая 58-летняя жительница Красноярского района в течение прошлого года по месту своей регистрации в частном доме незаконно поставила на миграционный учет 15 иностранных граждан, понимая, что жилое помещение для проживания такого количества человек не предназначено.

При подаче документов на регистрацию в территориальном отделе по вопросам миграции работник одного из акционерных обществ неоднократно предупреждалась полицейскими об ответственности за нарушения миграционного законодательства, но от своих противоправных действий не отказалась.

В ходе проверки соблюдения иностранными гражданами правил миграционного учета, участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по Красноярскому району установлено, что более десятка человек зарегистрированы в одном доме и по месту регистрации не проживают. Собственница жилища призналась, что фиктивно зарегистрировала у себя 15 иностранных граждан.

Как установили полицейские, злоумышленница противоправными действиями, непосредственно направленными на создание условий для незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, три раза нарушила требования ч.3 ст.7 ФЗ №109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006 года (временно пребывающие в РФ иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания), чем лишила сотрудников отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Красноярскому району, а также органов, отслеживающих исполнение законодательных актов в РФ, возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами миграционного учета и их передвижением на территории РФ.

Сотрудниками полиции ОМВД России по Красноярскому району в отношении фигуранта возбуждено, соединено в одно производство и расследовано три уголовных дела, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ», и вместе с обвинительным актом переданы в суд для рассмотрения по существу. Подсудимая в судебном заседании вину признала и раскаялась.

Суд признал достаточными собранные и представленные на рассмотрение сотрудниками полиции доказательства и, с учетом всех обстоятельств, назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Сегодня, 9 мая, в Самарской области проходят торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
В память о героическом подвиге народа в Самаре прошел Парад Победы
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
Ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации стали главными гостями Парада Победы в Самаре
Ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации стали главными гостями Парада Победы в Самаре
В Самаре завершилось торжественное шествие на площади им. Куйбышева
В Самаре завершилось торжественное шествие на площади им. Куйбышева
В Самаре почтили память героев
В Самаре почтили память героев
