Эвакуацию объявили в двух населенных пунктах Рязанской области из-за пожаров

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В двух пунктах Рязанской области из-за подступающего огня от лесных пожаров объявлена эвакуация.Об этом 21 августа сообщил врио губернатора региона Павел Малков, пишут "Известия".

«Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки сил пожарных для усиления защиты поселков от возможного перехода огня», — уточнил он.

Так, частичная эвакуация объявлена в поселке Деулино Рязанского района, полная — в деревне Ольгино Клепиковского района, в которой находятся 25 человек.

Как уточнил Малков, местные жители могут покинуть территорию на собственных автомобилях или воспользоваться предоставленными автобусами. Для них также подготовлены временные пункты размещения.

Ранее в этот день сообщалось, что общая площадь лесных массивов в регионе, по которым прошелся пожар, составила 8,6 тыс. га. Накануне этот показатель составлял 6,5 тыс. га.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына