Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности региона

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В пятницу, 16 июля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание Общественного совета по экологической безопасности. Участие в нем приняли руководители министерств, контрольно-надзорных ведомств, промышленных предприятий, главы муниципалитетов, ученые и эко-активисты.

Открывая совещание, Глава региона отметил, что сегодня государство уделяет особое внимание обеспечению высоких стандартов благополучия в сфере экологии. «На состоявшемся недавно в Самаре по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина выездном совещании по актуальным вопросам национальной безопасности проблемы экологии занимали центральное место. В частности, Секретарь Совета безопасности России Николай Платонович Патрушев отмечал, что обеспечение экологической безопасности выходит на первый план, поскольку напрямую влияет на качество жизни населения, – напомнил Дмитрий Азаров. – Это совещание для Самарской области было очень значимым и эффективным: по четырем проектам, в том числе, национального парка «Самарская лука», было принято решение о выделении дополнительных средств на решение проблем, в данном случае, устранение накопленного ущерба».

Губернатор добавил, что в рамках совета наработана достаточно неплохая практика взаимодействия и отработки актуальных и значимых для жителей региона экологических вопросов. Ряд из них рассмотрели в ходе сегодняшнего совещания.

Один из них – незаконная добыча водных биологических ресурсов в регионе. Заместитель руководителя Средневолжского территориального управления Росрыболовства Евгений Кашинцев отметил, что в прошлом году было выявлено 1286 нарушений и выписано штрафов на сумму 2,3 млн рублей, а за первые шесть месяцев текущего – 738 нарушений и штрафов на сумму 1,3 млн.

Кроме того, в 2020 году было изъято 4,5 тонны водных биоресурсов, 4611 браконьерских орудий лова. Было возбуждено 118 уголовных дел. В этом году уже изъято более 3 тонн незаконно выловленной рыбы и порядка 21 тысяч сетей, возбуждено 67 уголовных дел.

По словам Евгения Кашинцева, рейды в акватории рек на территории региона проводятся регулярно, особенно в период нереста – с 20 апреля по 10 июня. В результате только в этом году было выявлено 260 нарушений, изъяты 2 тонны водных биоресурсов.

«Существуют и проблемные вопросы. Один из них – продажа сетей для ловли рыб, оборот которых был запрещен в прошлом году федеральным законом. Тем не менее, у граждан есть возможность их покупки на рынках, через интернет-магазины и сервисы. Для борьбы с незаконной продажей необходимы консолидированные усилия всех уровней власти, контрольно-надзорных ведомств и правоохранительных органов», – обозначил Евгений Кашинцев и предложил в каждом муниципалитете назначить ответственного человека, который бы выявлял случаи незаконной торговли сетями. Помимо прочего, он предложил создать перечень рыболовных участков для организации любительского лова рыбы. Подобные есть в Татарстане, Башкирии и ряде других регионов. Руководитель области поручил министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александру Ларионову проработать этот вопрос.

Губернатор также рекомендовал территориальному управлению Росрыболовства организовать мониторинг по продаже орудий ловли в интернет-ресурсах. Кроме того, можно было бы использовать горячую телефонную линию, в том числе в социальных сетях. «Абсолютное большинство людей использует возможности интернета. И если бы там работу организовали, дали возможность жителям региона такие обращения писать, я уверен, правоохранительные органы реагировали на эти жалобы оперативнее», – отметил Дмитрий Азаров.

Заместитель руководителя Средневолжского территориального управления Росрыболовства уточнил, что телефоны горячей линии уже существуют – они опубликованы на сайте ведомства.

Кроме того, Глава региона отметил, что очень много сетей можно обнаружить на реках региона практически каждый день. Дмитрий Азаров поручил ведомству в ежедневном режиме посылать инспекторов, которые будут собирать рыболовные сети, в наиболее популярные места. Если ежедневно такая работа будет вестись, недобросовестным рыбакам просто невыгодно будет ставить новые снасти. «Когда люди видят в большом количестве орудия незаконного лова, это вызывает раздражение. И это отражается на оценке эффективности вашей работы, хотя она заметна, – отметил Дмитрий Азаров. – Необходимо вовлекать людей в эту работу».

Евгений Кашинцев также объяснил причину гибели рыбы в некоторых озерах области. «Отбирались пробы воды и рыбы для анализа в каждом случае. Все случаи гибели водных биоресурсов были природного, естественного характера без антропогенного влияния», – подчеркнул он.

Серьезный разговор шел и о незаконной охоте. Говоря о браконьерстве, исполняющий обязанности руководителя департамента охоты и рыболовства Самарской области Виталий Платонов отметил, что в прошлом году возбуждено 1162 дела об административных правонарушениях, что на 15% больше, чем в 2019 году. Доля привлеченных к ответственности лиц составляет 96%. В бюджет Самарской области возмещено более 4 млн рублей в качестве компенсации вреда охотничьим ресурсам, что на 5% больше показателя 2019 года. «По решению судов лишены права охоты 17 граждан, конфисковано 5 единиц охотничьего огнестрельного оружия. В 2020 году в правоохранительные органы направлено 31 заявление о проведении проверок по фактам незаконной охоты. По результатам возбуждено 17 уголовных дел, 7 из которых направлены в суд. По 14 материалам правоохранительными органами усматриваются признаки административного правонарушения», – доложил Виталий Платонов.

Губернатор обратил внимание на то, что некоторым гражданам выдают разрешение на охоту в соседних регионах, но они охотятся в Самарской области. Такие жалобы от людей поступили Дмитрию Азарову в Исаклинском и Клявлинском районах. По словам Платонова, там по предварительной информации орудует банда браконьеров. Буквально вчера в одном из районов было обнаружено место разделки убитых лосей. Полиция в настоящее время проводит расследование.

«Здесь должны быть решительные действия», – подчеркнул Дмитрий Азаров и потребовал провести исчерпывающую работу, чтобы найти преступников и привлечь их к ответственности в ближайшее время.

Во время заседания общественного совета речь зашла и о реализации федерального проекта по сохранению лесов. Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александр Ларионов отметил, что в рамках нацпроекта до 2024 года запланированы мероприятия по лесовосстановлению на площади 4,4 тыс. га, в ходе которых планируется высадить более 31 млн сеянцев и саженцев, что составляет практически 10 деревьев на каждого жителя Самарской области.

Весной этого года было высажено 2,4 млн саженцев на территории лесного фонда в 23 муниципальных районах на площади 547 га. «Жители региона очень неравнодушно относятся к лесовосстановлению и с большим желанием принимают участие в организуемых органами власти и различными общественными организациями мероприятиях по посадке сеянцев и саженцев», – отметил Александр Ларионов. Активно в эту работу включаются и промышленные предприятия региона.

Кроме того, в рамках реализации проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» предусмотрено оснащение необходимой техникой. Так, в 2019-2020 годах приобретены 84 единицы лесопожарной техники и 279 единиц лесопожарного оборудования, а также 10 единиц лесокультурного оборудования.

В этом году запланировано закупить 22 единиц лесохозяйственной техники, 18 единиц лесопожарной техники и 51 единицы пожарного оборудования.

«К концу 2022 года оснащенность региона лесопожарной техникой составит более 90%, при общероссийском нормативе в 87%. Рисков неисполнения федерального проекта «Сохранение лесов» в Самарской области нет», – заверил министр.

Также речь зашла о мобилизации сил и средств в летний период – самый пожароопасный сезон – в национальных парках «Самарская лука» и «Бузулукский бор». Их руководители доложили, что полностью готовы к борьбе с огнем. Однако руководитель регионального управления МЧС России Олег Бойко обратил внимание на отсутствие соглашений с ведомством на использование авиации при тушении возникающих лесных пожаров.

«Это надо делать. Мы не справимся в случае возникновения пожаров наземными силами. Есть труднодоступные места, куда добраться просто невозможно. Если вдруг такая ситуация случится, мы все равно будем привлекать авиацию, и такой вопрос возникнет. Но тогда мы потеряем больше времени на выстраивание договоренностей и обеспечение тушения, а оно – дорого», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Кроме того, Губернатор поручил рассмотреть возможность установки систем видеонаблюдения в нацпарках. Напомним, благодаря этому удалось вовремя обнаружить возгорание в лесу Центрального района Тольятти.

Особое внимание было уделено соблюдению требований природоохранного законодательства заводом «Реметалл-С», который работает в Отрадном уже более 20 лет и занимается рециклингом алюминия. Люди часто жалуются, что предприятие загрязняет воздух. «Большое количество жалоб граждан мне поступает, и они не прекращаются», – отметил Губернатор.

Глава Отрадного Александр Булгаков доложил, что по данным Приволжского УГМС степень загрязнения воздуха в городе в прошлом году и в этом оценивается как «низкая», превышений ПДК зафиксировано не было. При этом мониторинг атмосферного воздуха ведется в ежедневном режиме – не только в дневное, но и ночное время.

Заместитель генерального директора «Торговый дом «Реметалл-С» Андрей Кичаев сообщил, что доля выбросов загрязняющих веществ с предприятия составляет около 1% от общего количество городских выбросов. За последние 5 лет в отношении завода было проведено 34 проверки различными органами. Только за этот год на предприятии прошло 4 проверки. Предписания, которые были выданы по их итогам, не касались качества атмосферного воздуха, а предполагали дооборудование мест хранения отходов.

«Недавно мы проходили очередной этап модернизации всего производственного процесса. Мы улучшили всю систему по экологической защите, сократили объемы твердых отходов на предприятии на 30%. В этом году мы заказали с помощью специализированного профильного института глобальное исследование состояния окружающей среды на территории вокруг предприятия», – рассказал Андрей Кичаев.

При этом исполняющий обязанности руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олег Кручинин сообщил, что у ведомства нет подтверждения того, что предприятие действительно выполнило все эти мероприятия.

«Пригласите надзорные ведомства, чтобы они убедились в том, что вы все эти мероприятия выполнили. Это в интересах предприятия, – отметил Губернатор. – Если на вас на протяжении многих лет жалобы идут, надо с населением работать».

Руководство «Реметалл-С» выразило готовность еще раз встретиться с надзорными органами и показать им все, что было сделано для охраны окружающей среды. Кроме того, компания выразила готовность публиковать на своем сайте и всю необходимую экологическую информацию. Дмитрий Азаров предупредил руководство компании, что внимание к производству по-прежнему высокое, пока будут идти жалобы людей, региональные и федеральные структуры продолжат строго следить за происходящим на заводе.

Фото: пресс-служба облправительства