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Дмитрий Азаров оценил реконструкцию Пестравского группового водопровода

4 апреля 2022 14:27
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Сердце системы - два резервуара промывной, исходной и чистой воды объемом по 1900 кубометров каждый, здание фильтрования и обеззараживания воды.

Во время рабочей поездки в Пестравский район губернатор Дмитрий Азаров оценил реконструкцию группового водопровода, благодаря которому чистой водой удалось обеспечить около десяти тысяч жителей пяти сел.

Для сёл Пестравка, Майское, Овсянка, Михеевка и Михайло-Овсянка вопрос с водой всегда стоял остро. Мощностей артезианских скважин не хватало, а из кранов текла вода темного цвета. Из-за превышения показателей по железу пить эту воду, говорят жители, было невозможно, кроме того, из строя постоянно выходила бытовая техника. А в летний период воды могло и не быть совсем – до некоторых домов она просто не доходила.

В конце прошлого года многие проблемы сельчан удалось решить — завершилась реконструкция Пестравского группового водовода с заменой 4,5 км магистральной сети. Строительство столь важного для людей объекта шло не без трудностей – прежние власти района затянули работы почти на год, за что получили жесткую критику губернатора. Такая халатность стоила должности главе района. Новый руководитель Пестравского района Сергей Ермолов смог ситуацию поправить, и долгожданный объект был введен в строй.

Проект реализовали по федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Насколько он глобален, говорят цифры: после запуска станции охват жителей района чистой водой увеличился в три раза.

Сердце системы - два резервуара промывной, исходной и чистой воды объемом по 1900 кубометров каждый, здание фильтрования и обеззараживания воды. Благодаря многоступенчатой очистке в водопровод стала поступать питьевая вода.

«Качество воды, которая подается в систему, улучшилось. Об этом просили жители многие годы», - констатирует замглавы Пестравского района по капитальному строительству, архитектуре и развитию инженерной инфраструктуры Алексей Имангулов.

В зимний период в водопроводную сеть подается 1800-2000 кубометров воды, летом эти параметры удваиваются за счет подключения построенных в последние два года пяти скважин. «Этого достаточно, чтобы обеспечить население пяти сёл», - добавляет он.

Вместе с тем, чистая вода пока доходит не до всех домов - всему виной ветхие разводящие и внутридомовые сети уже в самих муниципальных образованиях. Их модернизацией муниципалитет планирует заняться в ближайшее время. Дмитрий Азаров поручил главе района Сергею Ермолову в ближайшее время определить наиболее аварийные и изношенные участки и сосредоточить все усилия на их замене.

«Это проблема номер один, которые люди выделяют. По ней работаем целенаправленно и последовательно, - поставил задачу Губернатор. - Я должен видеть, что районные и поселковые власти концентрируют на этом свое внимание и бюджетные ресурсы, тогда из регионального бюджета мы тоже будем помогать.

Помимо этого, сейчас готовится обоснование на реконструкцию по программе «Чистая вода» Падовского группового водопровода. Это позволит решить проблемы еще четырех населенных пунктов, где проживает более 1800 человек. В одном из сёл — Красная поляна — центрального водопровода не было никогда: здесь используют колодезную воду.

Тема обеспечения населения водой остается приоритетной для региона. В последние годы чистая вода уже пришла в села Большечерниговского, Сергиевского, Кошкинского и других районов. Реализуются проекты и в городах. До 2025 года в регионе запланирован ввод новых крупных объектов, благодаря которым доступ к качественной воде получат еще более 300 тысяч жителей губернии.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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