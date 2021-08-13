Аномальная жара не намерена покидать Самарскую область

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Жаркий август в Самарском регионе продолжается. Температура воздуха бьет все рекорды. В губернию поступает разгорячённый воздух с Турции. У земли сохранится влияние поля повышенного давления и воздух в дневные часы будет довольно интенсивно прогреваться.

По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде месяца средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 5.5-6.0 градусов.

Сегодня в пятницу, 13 августа, температура ожидается до +35 градусов. Осадков не ожидается. Ветер дует с юго-востока, его скорость 8-13 м/с.



В субботу, 14 августа, изнурительная жара ненадолго сменится кратковременным дождем. Но высокая температура в +35 градусов сохранится. Направление ветра – юго-восток, 8-13 м/с. Вечером небо закроют облака, температура воздуха понизится до +17…+22 градусов.



В воскресенье, 15 августа, и понедельник, 16 августа, погода будет аналогична субботе, только осадков пока не прогнозируют, сообщает ГТРК Самара