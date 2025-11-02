114

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получены консультации: «Объявлен желтый уровень опасности. 3 ноября местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее».

МЧС России напоминает:

- будь внимателен и осторожен на дорогах;

- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».