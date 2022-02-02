Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области установят еще один автоматический пункт весогабаритного контроля
В Самарской области установят еще один автоматический пункт весогабаритного контроля
Сотрудники Единого контакт-центра ежедневно принимают более 7000 звонков от жителей Самарской области
Сотрудники Единого контакт-центра ежедневно принимают более 7000 звонков от жителей Самарской области
США перебросят в Польшу около 2,5 тыс. военных
США перебросят в Польшу около 2,5 тыс. военных
В Ставропольском районе в ДТП пострадали двое
В Ставропольском районе в ДТП пострадали двое
3 февраля и ночью 4 февраля в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя
3 февраля и ночью 4 февраля в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя
Раскрыто производство фальшивых шенгенских виз в Петербурге
Раскрыто производство фальшивых шенгенских виз в Петербурге
Россия не хочет дальнейшего обострения отношений с Западом
Россия не хочет дальнейшего обострения отношений с Западом
Близка очередная отметка: еще 2 922 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Близка очередная отметка: еще 2 922 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.13
-0.34
EUR 86.79
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

3 февраля и ночью 4 февраля в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя

2 февраля 2022 13:23
60
3 февраля и ночью 4 февраля в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. 3 февраля и ночью 4 февраля в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, метель при видимости 500-1000 метров, усиление юго-восточного ветра порывы 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы. Днем 3 февраля и ночью 4 февраля местами ожидается гололед».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Рекомендации МЧС для населения при сильном снегопаде, метели:

По возможности воздержитесь от поездок.
Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставайтесь дома.

Если Вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений!

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Близка очередная отметка: еще 2 922 жителей Самарской области заболели коронавирусом
02 февраля 2022, 12:59
Близка очередная отметка: еще 2 922 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Кроме того, за истекшие сутки 14 пациентов умерли и 1 652 выздоровели. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
57
Со 2 февраля все учреждения дополнительного образования Самарской области перейдут на дистанционное обучение
02 февраля 2022, 12:55
Со 2 февраля все учреждения дополнительного образования Самарской области переходят на дистанционное обучение
Такое решение было принято на городском штабе по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, который прошёл 1 февраля. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
79
Самарские полицейские задержали подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров
02 февраля 2022, 09:33
В Самаре задержали подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров
Все, кто пострадал от действий предполагаемых злоумышленниц, могут обратиться в ближайший отдел полиции. Криминал
415

В центре внимания
3 февраля и ночью 4 февраля в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя
2 февраля 2022  13:23
3 февраля и ночью 4 февраля в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя
56
Близка очередная отметка: еще 2 922 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 февраля 2022  12:59
Близка очередная отметка: еще 2 922 жителей Самарской области заболели коронавирусом
115
Со 2 февраля все учреждения дополнительного образования Самарской области перейдут на дистанционное обучение
2 февраля 2022  12:55
Со 2 февраля все учреждения дополнительного образования Самарской области переходят на дистанционное обучение
159
Самарские полицейские задержали подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров
2 февраля 2022  09:33
В Самаре задержали подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров
433
Одно из ключевых направлений работы РГО в Самарской области – развитие сферы туризма и повышение туристической привлекательности региона. 
1 февраля 2022  21:35
Дмитрий Азаров возглавит Попечительский совет реготделения «Русского географического общества»
422
Весь список