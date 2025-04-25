Я нашел ошибку
Главные новости:
Кроме подлинных афиш театра периода 1941-1943 годов, в экспозицию вошли театральные костюмы и архивные фотографии о жизни труппы Большого театра в эвакуации.
Уникальные афиши Большого театра из фондов отдела редких книг СОУНБ смогут увидеть самарцы в САТОБ
Кроме того, участники «Диктанта» могли написать письмо военнослужащим, которые проходят службу в зоне специальной военной операции.
Самарские росгвардейцы приняли участие в акции «Диктант Победы»
Проверить свои знания о подвигах героев былых времён и открыть для себя новые страницы истории смогли более 50 самарцев.
Самарцы написали в СОУНБ «Диктант Победы»
Номинал марок –80 руб., тираж –58 000 экземпляров.
Почта России представила в Самаре марку в честь 80-летия Победы
Сотрудники Управления Росреестра по Самарской области приняли участие в проекте в онлайн-формате.
Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в «Диктанте Победы»
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +21, +23°С.
26 апреля в регионе днем местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +25°С
Будьте внимательны и осторожны!
26 апреля ночью и утром местами в Самарской области ожидается туман
Марафон Знание.Первые охватит всю страну – его площадки откроются в каждом из федеральных округов России.
Делегация из Самарской области примет участие в марафоне Знание.Первые Общества «Знание» в честь 80-летия Великой Победы
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.86
0.5
EUR 94.71
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Делегация из Самарской области примет участие в марафоне Знание.Первые Общества «Знание» в честь 80-летия Великой Победы
Музей Эльдара Рязанова открывает две выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Самарская кирха приглашает 29 апреля на концерт-реквием
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

26 апреля ночью и утром местами в Самарской области ожидается туман

25 апреля 2025 16:07
124
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ночные и утренние часы 26 апреля местами в Самарской области ожидается туман, при ухудшении видимости до 500 метров и менее.

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:

 - по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

- приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 градусов и более.
23 апреля 2025, 14:47
24 и 25 апреля местами в Самарской области сохранится аномально жаркая погода
Со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 градусов и более. Экология
468
Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию.
22 апреля 2025, 16:29
В ближайшие 1-2 часа местами в Самарской области ожидается гроза
Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может... Экология
432
В этом году в связи с ранней весной в регионе раньше обычного установлен особый противопожарный режим – с 1 апреля по 15 октября.
09 апреля 2025, 19:31
Михаил Смирнов провел координационное совещание с главами муниципалитетов региона по прохождению пожароопасного периода
В этом году в связи с ранней весной в регионе раньше обычного установлен особый противопожарный режим – с 1 апреля по 15 октября. Политика
1163

В центре внимания
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
24 апреля 2025  11:24
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
368
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
24 апреля 2025  10:58
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
791
В Самару прибыли еще три односекционных трамвая «Львенок»
24 апреля 2025  10:51
В Самару прибыли еще три односекционных трамвая «Львенок»
427
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
23 апреля 2025  14:02
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
637
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
23 апреля 2025  13:51
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
566
Весь список