По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 20 октября местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости до 500 м и менее.
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:
- будь внимателен и осторожен на дорогах;
- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».