Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +9, +11°С.
20 октября в регионе дождь, до +10°С
 Самара, «МТЛ Арена», 21-23 октября.
Осталось два дня до старта фестиваля чемпионов «Игры ГТО»
Этот вопрос поднимался в пятницу во время встречи губернатора с жителями в Кинеле.
Вячеслав Федорищев: "Поможем жителям решить проблему с земельными участками в Кинеле"
Иначе весь световой день люди проводят на работе или учебе.
В ГД выступили за возможность регионам сдвигать рабочий день из-за зимней темноты
Условия его наблюдения будут благоприятными.
21 октября можно будет без помех наблюдать метеорный поток Ориониды
Будь внимателен и осторожен на дорогах.
20 октября местами в Самарской области ожидается туман
Перед спектаклем пройдет паблик-ток, посвященный роману Мариам Петросян, с психологами Вероникой Чувановой и Ларисой Панариной.
В «СамАрте» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян
В Париже ограбили Лувр, музей временно закрыт
В Париже ограбили Лувр, музей временно закрыт
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

20 октября местами в Самарской области ожидается туман

19 октября 2025 14:57
168
Будь внимателен и осторожен на дорогах.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 20 октября местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости до 500 м и менее.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- будь внимателен и осторожен на дорогах;

- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Будьте внимательны и осторожны!
18 октября 2025, 14:42
19 октября местами в Самарской области ожидается туман
Будьте внимательны и осторожны! Экология
434
В посадке лесных растений приняли участие порядка 100 человек: волонтёры, общественники, работники предприятий региона, юные лесоводы. 
17 октября 2025, 17:47
«Сохраним лес»: в Ставропольском лесничестве высадили более 10 тысяч сеянцев сосны
В посадке лесных растений приняли участие порядка 100 человек: волонтёры, общественники, работники предприятий региона, юные лесоводы.  Экология
505
Будьте внимательны и осторожны!
17 октября 2025, 14:25
18 октября в Самарской области ожидается туман
Будьте внимательны и осторожны! Экология
419

В центре внимания
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
225
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
231
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
19 октября 2025  10:28
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
255
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
18 октября 2025  11:08
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
530
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
18 октября 2025  10:42
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
515
Весь список