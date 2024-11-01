2 ноября в регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, туман, на дорогах гололедица

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. 2 ноября местами по Самарской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, с ухудшением видимости до 500 - 1000 м. на дорогах гололедица».
В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».
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