2 ноября в регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, туман, на дорогах гололедица

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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. 2 ноября местами по Самарской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, с ухудшением видимости до 500 - 1000 м. на дорогах гололедица».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

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