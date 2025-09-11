12 сентября в регионе ожидается усиление северо-восточного ветра

140

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 12 сентября 2025 местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы 15-17 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

МЧС России напоминает:

- избегай нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин;

- держись подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек;

- не стой возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

Будь внимателен и осторожен!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112»