12 сентября в регионе ожидается усиление северо-восточного ветра

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 12 сентября 2025 местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы 15-17 м/с.
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:
МЧС России напоминает:
- избегай нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин;
- держись подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек;
- не стой возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.
Будь внимателен и осторожен!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112»