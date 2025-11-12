12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров

134

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получены консультации: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее, с сохранением в первой половине дня 12.11.2025».

МЧС России напоминает:

будь внимателен и осторожен на дорогах;

избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»