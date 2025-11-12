12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получены консультации: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее, с сохранением в первой половине дня 12.11.2025».
МЧС России напоминает:
будь внимателен и осторожен на дорогах;
избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «112»