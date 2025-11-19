Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди мальчиков и девочек до 15 лет. 
Спортсмены самарской СШОР-17 - победители всероссийских соревнований по фехтованию
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки.
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
А также главные достижения вуза за текущий год.
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года, расскажет о благоустройстве дворовых пространств и парка имени Николая Щорса.
Завтра глава Железнодорожного района Самары ответит на вопросы жителей в прямом эфире
Иван Носков встретился с активными жителями проспекта Металлургов.
В Самаре расширят сеть маршрутов с регулируемым тарифом и льготами в 2026 году
В этом году в обновление дорожных объектов по федеральной программе вложено свыше 1 млрд рублей.
В Самаре завершены дорожные работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
Структура расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов не претерпела существенных изменений.
Бюджет Самары вынесен на рассмотрение депутатов гордумы
Две 7-метровые искусственные ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина  в Самаре
Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Завершен ремонт автомобильной дороги «Осинки — Хворостянка» — Чагра — Марьевка протяженностью более 18 км

19 ноября 2025 14:19
154
Особое значение маршрут имеет для школьников — ежедневно по нему курсирует автобус, который доставляет детей в школу села Новокуровка Хворостянского района.

В Самарской области завершен ремонт автомобильной дороги «Осинки — Хворостянка» — Чагра — Марьевка протяженностью более 18 км. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Обновленная трасса обеспечивает надежное транспортное сообщение между селами Хворостянского и Пестравского районов.

Автодорога соединяет несколько отдаленных сел, в том числе Новокуровку и Марьевку, обеспечивая транспортную доступность ключевых социальных объектов. Особое значение маршрут имеет для школьников — ежедневно по нему курсирует автобус, который доставляет более 30 детей из окрестных населенных пунктов в школу села Новокуровка Хворостянского района.

В ходе ремонта было полностью обновлено дорожное полотно. Долговечность покрытия обеспечат современные материалы. Верхний слой асфальтобетона уложен с использованием износостойкой щебёночно-мастичной смеси (ЩМА-16). Также выполнено укрепление обочин смесью щебня и асфальтогранулята, приведены в порядок пересечения и примыкания.

Особое внимание уделено безопасности дорожного движения. На обновленной трассе установлены новые барьерные ограждения, сигнальные столбики и дорожные знаки, а также нанесена дорожная разметка термопластиком.

Жители Хворостянского района уже оценили результаты ремонта. «Наш ребенок каждый день ездит в школьном автобусе из Чагры в Новокуровку и обратно. Сейчас видны реальные изменения: новое покрытие, знаки, ограждение — это внушает уверенность в безопасности наших детей», — отметила мама ученицы 4-го класса общеобразовательной школы села Новокуровка София Прозорова.

Как ранее отмечала глава сельского поселения Новокуровка Светлана Гущина, дорога также играет ключевую экономическую роль, обеспечивая транспортную связь с элеватором на станции Чагра и выходом на федеральную трассу Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.

Напомним, ремонт маршрутов, ведущих к детским образовательным учреждениям, находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, позволяет комплексно решать задачи развития дорожной сети. 

Ремонт маршрутов, ведущих к детским образовательным учреждениям, — одно из приоритетных направлений нацпроекта. К концу 2025 году в Самарской области будет отремонтировано более 150 км дорог, которые входят в маршруты движения школьных автобусов.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

