В Самарской области завершен ремонт автомобильной дороги «Осинки — Хворостянка» — Чагра — Марьевка протяженностью более 18 км. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Обновленная трасса обеспечивает надежное транспортное сообщение между селами Хворостянского и Пестравского районов.

Автодорога соединяет несколько отдаленных сел, в том числе Новокуровку и Марьевку, обеспечивая транспортную доступность ключевых социальных объектов. Особое значение маршрут имеет для школьников — ежедневно по нему курсирует автобус, который доставляет более 30 детей из окрестных населенных пунктов в школу села Новокуровка Хворостянского района.

В ходе ремонта было полностью обновлено дорожное полотно. Долговечность покрытия обеспечат современные материалы. Верхний слой асфальтобетона уложен с использованием износостойкой щебёночно-мастичной смеси (ЩМА-16). Также выполнено укрепление обочин смесью щебня и асфальтогранулята, приведены в порядок пересечения и примыкания.

Особое внимание уделено безопасности дорожного движения. На обновленной трассе установлены новые барьерные ограждения, сигнальные столбики и дорожные знаки, а также нанесена дорожная разметка термопластиком.

Жители Хворостянского района уже оценили результаты ремонта. «Наш ребенок каждый день ездит в школьном автобусе из Чагры в Новокуровку и обратно. Сейчас видны реальные изменения: новое покрытие, знаки, ограждение — это внушает уверенность в безопасности наших детей», — отметила мама ученицы 4-го класса общеобразовательной школы села Новокуровка София Прозорова.

Как ранее отмечала глава сельского поселения Новокуровка Светлана Гущина, дорога также играет ключевую экономическую роль, обеспечивая транспортную связь с элеватором на станции Чагра и выходом на федеральную трассу Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.

Напомним, ремонт маршрутов, ведущих к детским образовательным учреждениям, находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, позволяет комплексно решать задачи развития дорожной сети.

Ремонт маршрутов, ведущих к детским образовательным учреждениям, — одно из приоритетных направлений нацпроекта. К концу 2025 году в Самарской области будет отремонтировано более 150 км дорог, которые входят в маршруты движения школьных автобусов.

Фото: департамент информационной политики СО