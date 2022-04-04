В текущем году в Безенчукском районе в нормативное состояние приведут более 20 км дорог

84

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году в Безенчукском районе Самарской области в нормативное состояние приведут более 20 км дорог.

Ремонтные работы произведут на участке региональной дороги «Самара – Волгоград» – Осинки – Безенчук, с 8 км по 18,5 км и на участке межмуниципальной дороги Никольское – Купино – Толстовка – Звезда с 9 км по 18 км, в составе которой отремонтируют мост через реку Сухая Сарма и путепровод через железнодорожные пути.

Проектом предусмотрено восстановление кромок существующего покрытия, восстановление слоев дорожной одежды с применением асфальтобетонной смеси по новому ГОСТу, укрепление обочин асфальтогранулянтом, ремонт водопропускных труб, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного и пешеходного ограждений, устройство разметки – термопластиком.

Объекты имеют высокую социальную значимость для местных жителей, связывают сельские поселения, расположенные на территории района, по ним проходят маршруты общественного транспорта.

С начала реализации дорожного нацпроекта, 2019 года, в Бузенчукском районе Самарской области ежегодно в нормативное состояние приводятся по несколько участков дорог.

В 2019 году начались работы на трассах «Самара – Волгоград» – Осинки – Безенчук и Осинки-Приволжье, общей протяженностью более 14 км.

В 2020 году продолжили ремонт автодороги Осинки-Приволжье протяженностью почти 24 км.

В 2021 году отремонтировали 41 км региональных и местных дорог.

Таким образом, с учетом текущего года, благодаря реализации дорожного национального проекта, в нормативное состояние будет приведено почти 100 км автомобильных дорог, проходящих по территории Безенчукского района Самарской области.



Фото: правительство СО