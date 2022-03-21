В Сызранском районе по нацпроекту отремонтируют  автомобильную дорогу «Урал» - Варламово - Сызрань

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В 2022 году в Сызранском районе Самарской области в рамках реализации дорожного нацпроекта отремонтируют автомобильную дорогу «Урал» - Варламово - Сызрань на участке км 0+000 - км 3+400.

Трасса обеспечивает один из въездов в городской округ Сызрань и подъезд к центральной районной больнице, расположенной в административном центре, сельском поселении Варламово.

«К нам в больницу приезжают со всего Сызранского района. По дороге большой поток грузовых машин, которые заезжают с федеральной дороги М-5 и едут в Сызрань. Проходят маршруты общественного транспорта. Для поселка это важная транспортная артерия. За ремонтом мы обращались, так как муниципальных средств не хватало, и вот, благодаря выделенным средствам по нацпроекту - ее отремонтируют», - рассказала Оксана Чуприкова, глава сельского поселения Варламово.

Проектом предусмотрено обновление конструктивных слоев дорожной одежды, дорожного покрытия в соответствии с новым ГОСТом, укрепление обочин щебнем с асфальтогранулянтом, ремонт водопропускных труб и обустройство техническими средствами дорожного движения. Установят дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное и пешеходное ограждения.

На остановках общественного транспорта обустроят заездные карманы и автономное освещение на солнечных батареях, на пешеходных переходах устроят пандусы и тактильную плитку для движения маломобильных групп. Разметку нанесут термопластиком.

Кроме того, в составе автомобильной дороги «Урал» - Варламово – Сызрань, на км 1+751 в нормативное состояние приведут мост через реку Крымза.

Фото: правительство СО