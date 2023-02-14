В Самарской области по нацпроекту отремонтируют 140 км школьных маршрутов

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Состояние школьных маршрутов, участков улично-дорожной сети, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям, ― в зоне особого внимания национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Самарской области в 2023 году планируют привести в нормативное состояние 13 участков автомобильных дорог общей протяженностью 140 км, по которым организованы школьные маршруты.

Так, завершится ремонт трассы Осинки – Приволжье. В этом году ремонтные работы произведут на участке с 45 км по 63,4 км. Таким образом, на средства нацпроекта за 4 года автодорога будет обновлена на всей протяженности, это более 70 километров.

По трассе проходит школьный маршрут для 50 учеников из Приволжского и Безенчукского района.

«Плохая дорога - сбой занятий, учебного процесса. Это все влияет на качество образования наших детей», - рассказали в школе в с. Масленниково.

В Большечерниговском районе к нормативу приведут 15 километров межмуниципальной дороги Большая Черниговка – Глушицкий, с 0 км по 15 км. Напомним, в прошлом году отремонтировали участок с 15 км по 29,7 км.

Трасса обеспечивает подъезд к поселку Глушицкий со стороны районного центра Большая Черниговка и федеральной трассы А-300 «Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан».

«Мы долго ждали, когда нам отремонтируют эту дорогу. Мы очень рады тому, что сейчас три поселка, Благодатовка, Глушицкий и Торшиловский, которые входят в сельское поселение, будут связаны хорошей качественной дорогой. Очень много людей работают в районном центре, ездят в МФЦ. По этой дороге проходит школьный маршрут, возят 12 учеников», - поделился Василий Трусиков, глава сельского поселения Глушицкий.

Продолжится ремонт автомобильной дороги «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка, расположенной в Красноярском районе Самарской области. Дорожное покрытие заменят на участке с 26 км по 34,5 км.

Обновление трассы началось в 2019 году, когда отремонтировали участок протяженностью 26 км, из них – капитально отремонтировали 1,2 км, в селе Большая Раковка, подъезд к местной школе. Построили тротуары, остановочные карманы с павильонами, установили опоры освещения, перильное и барьерное ограждения, обустроили шесть пешеходных переходов.

Кроме того, в текущем году, запланирован ремонт 4,25 км дороги от поселка Красный Городок до Большой Раковки, по которой также подвозят детей Большераковскую школу, а жители добираются до больницы, клуба и библиотеки.

В целях повышения безопасности дорожного движения работы на всех объектах выполнят комплексно, помимо ремонта дорожного полотна, обустроят пешеходные переходы, установят светофорные объекты, барьерное и пешеходное ограждения, дорожные знаки, нанесут разметку.

Напомним, в 2022 году в Самарской области отремонтировали более 712 км дорог федерального, регионального и местного значения - абсолютно рекордный показатель для региона. Из них на средства нацпроекта введено в эксплуатацию 117 объектов, общей протяженностью 493,85 км. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи. «Нас ждет напряженная работа. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог, - отмечает губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО