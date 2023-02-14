Я нашел ошибку
Главные новости:
Помог им в этом сказочный герой Теплослав.
Энергетики «Т Плюс» провели для первоклассников урок безопасности
Самара вошла в список городов, где прошел закрытый показ, всероссийская премьера запланирована на 23 февраля.
В самарском кинотеатре «Художественный» состоялся спецпоказ фильма «Нюрнберг».
Так, завершится ремонт трассы Осинки – Приволжье.
В Самарской области по нацпроекту отремонтируют 140 км школьных маршрутов
После получения взятки злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Самарской области.
В Самаре чиновник, лесничий и руководитель ООО  признаны виновными в коррупционном преступлении
АПИ в жилье следует устанавливать по одному в каждом помещении.
МЧС СО: установка пожарного извещателя поможет предотвратить беду
Не менее 400 граммов в день.
Врачи рассказали самарцам о норме потребления овощей и фруктов
Мать еще до полной остановки электрички спрыгнула с платформы на рельсы, успела вытащить сына из коляски и нырнула под платформу.
Машинист электрички "Владимир-Москва" чудом успел затормозить перед упавшей на пути детской коляской с младенцем
Ранее жители посещали поликлиническое отделение центральной городской больницы в Чапаевске.
Жители поселка Томылово получают медпомощь в новом офисе врача общей практики
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.63
0.84
EUR 78.67
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области по нацпроекту отремонтируют 140 км школьных маршрутов

14 февраля 2023 17:36
69
Так, завершится ремонт трассы Осинки – Приволжье.

Состояние школьных маршрутов, участков улично-дорожной сети, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям, ― в зоне особого внимания национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Самарской области в 2023 году планируют привести в нормативное состояние 13 участков автомобильных дорог общей протяженностью 140 км, по которым организованы школьные маршруты.

Так, завершится ремонт трассы Осинки – Приволжье. В этом году ремонтные работы произведут на участке с 45 км по 63,4 км. Таким образом, на средства нацпроекта за 4 года автодорога будет обновлена на всей протяженности, это более 70 километров.

По трассе проходит школьный маршрут для 50 учеников из Приволжского и Безенчукского района.

«Плохая дорога - сбой занятий, учебного процесса. Это все влияет на качество образования наших детей», - рассказали в школе в с. Масленниково.

В Большечерниговском районе к нормативу приведут 15 километров межмуниципальной дороги Большая Черниговка – Глушицкий, с 0 км по 15 км. Напомним, в прошлом году отремонтировали участок с 15 км по 29,7 км.

Трасса обеспечивает подъезд к поселку Глушицкий со стороны районного центра Большая Черниговка и федеральной трассы А-300 «Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан».

«Мы долго ждали, когда нам отремонтируют эту дорогу. Мы очень рады тому, что сейчас три поселка, Благодатовка, Глушицкий и Торшиловский, которые входят в сельское поселение, будут связаны хорошей качественной дорогой.  Очень много людей работают в районном центре, ездят в МФЦ. По этой дороге проходит школьный маршрут, возят 12 учеников», - поделился Василий Трусиков, глава сельского поселения Глушицкий.

Продолжится ремонт автомобильной дороги «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка, расположенной в Красноярском районе Самарской области. Дорожное покрытие заменят на участке с 26 км по 34,5 км.

Обновление трассы началось в 2019 году, когда отремонтировали участок протяженностью 26 км, из них – капитально отремонтировали 1,2 км, в селе Большая Раковка, подъезд к местной школе. Построили тротуары, остановочные карманы с павильонами, установили опоры освещения, перильное и барьерное ограждения, обустроили шесть пешеходных переходов.

Кроме того, в текущем году, запланирован ремонт 4,25 км дороги от поселка Красный Городок до Большой Раковки, по которой также подвозят детей Большераковскую школу, а жители добираются до больницы, клуба и библиотеки.

В целях повышения безопасности дорожного движения работы на всех объектах выполнят комплексно, помимо ремонта дорожного полотна, обустроят пешеходные переходы, установят светофорные объекты, барьерное и пешеходное ограждения, дорожные знаки, нанесут разметку.

Напомним, в 2022 году в Самарской области отремонтировали более 712 км дорог федерального, регионального и местного значения - абсолютно рекордный показатель для региона. Из них на средства нацпроекта введено в эксплуатацию 117 объектов, общей протяженностью 493,85 км. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи. «Нас ждет напряженная работа. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог, - отмечает губернатор Дмитрий Азаров.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Общая готовность 75,3%.
14 февраля 2023  14:20
Дмитрий Азаров оценил темпы строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти»
152
65 тысяч жителей региона к концу года будут обеспечены чистой питьевой водой.
13 февраля 2023  19:36
В Самарской области введут в строй новые очистные сооружения
358
В Самаре могут скорректировать нескольких популярных автобусных маршрутов
13 февраля 2023  12:07
В Самаре могут скорректировать нескольких популярных автобусных маршрутов
466
В Самарской области флот судов на воздушной подушке пополнился двумя новыми «Нептунами»
11 февраля 2023  12:15
В Самарской области флот судов на воздушной подушке пополнился двумя новыми «Нептунами»
849
Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта и уже в апреле новые машины появится в продаже.
10 февраля 2023  20:46
Дмитрий Азаров и Максим Соколов запустили предсерийное производство Lada Vesta NG в Тольятти
1005
Весь список