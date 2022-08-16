В Самарской области на межрайонной дороге приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия

145

Автомобильную дорогу «Кинель-Черкассы-Урал» - Александровка – Хилково, проходящую по территории муниципальных районов Кинель-Черкасский и Красноярский, приводят в нормативное состояние на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.



Ремонтные работы идут на участке км 0+000 - км 14+000. Дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

В соответствии с проектом, завершены работы по уширению и усилению дорожной одежды, ремонту искусственных сооружений.



После устройства верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, специалисты приступят к ремонту съездов, укреплению обочин и откосов земляного полотна, обустройству дороги.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на 14 километровом участке установят 266 дорожных знаков, 454 сигнальных столбика, нанесут 44,5 тыс. пог. м дорожной разметки.



Трасса входит в каркас дорожной сети Самарской области, обеспечивает проезд между крупнейшими дорожными артериями: региональной – Самара-Бугуруслан и федеральной – М-5 «Урал». Кроме того, связывает близлежащие населенные пункты с районным центром Кинель-Черкассы.



Вопросы по улучшению транспортной инфраструктуры в Самарской области находятся под личным контролем Главы региона Дмитрия Азарова.

Фото: правительство СО