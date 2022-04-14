В Самарской Луке приступили к ремонту дороги «Урал»-Солнечная Поляна-Ширяево

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В национальном парке Самарская Лука начались работы по фрезерованию верхнего слоя дорожного покрытия на автомобильной дороге «Урал»-Солнечная Поляна-Ширяево. Трассу приводят в нормативное состояние на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и регионального бюджета.

«На данный момент сняли уже порядка сорока тысяч квадратных метров изношенного слоя асфальтобетона. С завтрашнего дня планируем начать укладку нижнего слоя дорожного покрытия, в июне приступим к верхнему слою из асфальтобетона ЩМА-16. Поставка укладочного материала - асфальтобетона будет в срок, потому что располагаем своим асфальтобетонным заводом, который за зимний период подготовился к началу сезона. С завтрашнего дня будем выдавать смесь необходимого количества, в соответствии с графиком производства работ», - проинформировал начальник участка Павел Вдовин.

Обновления дороги с нетерпением ждали и местные жители. «Хочу сказать большое спасибо от жителей всего побережья, что на нас обратили внимание, спасибо национальному проекту БКД. В прошлом году у нас здесь было сделано 10 км дороги. Жители очень довольны, потому что для жителей хорошо, для нашего поселка, развития туризма, рабочие места будут», - поделился Владимир Гуськов, коренной житель с. Зольное.

Напомним, в 2022 году в нормативное состояние приведут участки автомобильной дороги «Урал»-Солнечная Поляна-Ширяево общей протяженностью 21,29 км, в том числе въезд в село Ширяево. В прошлом году отремонтировали 10 км туристического маршрута, от села Зольное до села Бахилово.

Концепция развития туристической привлекательности и транспортной доступности мест отдыха в Самарской Луке находится на контроле Главы региона Дмитрия Азарова, он поставил задачу - дороги сделать в скорейшие сроки. Сейчас за летний сезон в Ширяево приезжает порядка 70 тысяч человек.

По словам вице-премьер РФ Марата Хуснуллина, за три года существования нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в регионах привели в нормативное состояние более 800 объектов, ведущих к местным достопримечательностям. А их общая протяженность — более 4 тыс. км.

В новом дорожном сезоне эта работа будет продолжена. В программу мероприятий по нацпроекту вошли 345 участков трасс и улиц.

«Внутренний туризм может стать одним из действенных инструментов стимулирования экономики в регионах. Поэтому дорожникам важно обеспечить комфортный и безопасный проезд к туристическим объектам. До конца года планируем отремонтировать еще порядка 1,7 тыс. км дорог, ведущих к туристическим местам», — отмечает руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Фото: правительство СО