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В Самаре проходит месячник безопасности дорожного движения

18 ноября 2021 16:41
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На улицах, отремонтированных в рамках нацпроекта, появились новые светофоры, пешеходные переходы и островки безопасности.

Месячник безопасности дорожного движения: на улицах, отремонтированных в рамках нацпроекта, появились новые светофоры, пешеходные переходы и островки безопасности. 

На ул. Партизанской, отремонтированной в этом году методом больших «карт», появились приподнятые пешеходные переходы. Они устроены на пересечении с ул. Борской, Волгина, Тушинская и Промышленности. 

Они появились и на пересечении улиц Аэродромная-Промышленности, Аэродромная-Энтузиастов, а также в районе парка Победы. 

По дорожному нацпроекту также был выполнен комплексный ремонт по улице Арцыбушевской на участке от Полевой до пер. Тургенева. Также здесь предусмотрена установка новых светофорных объектов, дорожных знаков, перильных ограждений и обновление разметки. 

Островок безопасности был устроен в этом году и на пр. Масленникова на пересечении с ул.Ново-Садовой.

Благодаря успешно выработанному комплексу мер по организации дорожного движения в этом году еще 66 км дорог обрели качественную и надежную инфраструктуру.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: БДД

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