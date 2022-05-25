В регионе круглосуточно продолжается реконструкция трассы Кинель – Богатое – Борское по дорожному нацпроекту

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В городском округе Кинель, в Самарской области, в рамках реконструкции автомобильной дороги Кинель – Богатое – Борское, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», строители приступили к укладке конструктивных слоев дорожной одежды. В настоящее время специалисты укладывают слои дорожного основания на участках нового строительства.

До реконструкции, дорога относилась к III категории - обычной автомобильной дороге, с 2-мя полосами движения. Проектом предусмотрено расширение проезжей части дороги до 4-х полос движения.

Сейчас, на участках нового строительства, дорожники завершают отсыпку земляного полотна нового уширения с обеих сторон участка дороги, высотой 25 см, для усиления прочности дорожного полотна, укладывают армирующую геосетку и слой щебня высотой 35 см. Также, специалисты приступили к укладке двухслойного основания из асфальтобетонной смеси. После фрезерования изношенного верхнего слоя, уложат дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем, на протяжении всего реконструируемого участка с 0 по 7 км автомобильной дороги Кинель – Богатое – Борское.

«С 9 мая мы перешли на двухсменный график, работы ведутся круглосуточно. В ночную смену производим отсыпку земполотна, чтобы не мешать транспортному потоку. В дневную смену укладываем технологические слои дорожной одежды. Стараемся обеспечить круглосуточный процесс работ», - рассказал Дмитрий Градов, заместитель руководителя подрядной организации.

Кроме работ по реконструкции основного хода дороги, специалисты продолжают устраивать новые и удлинять существующие водопропускные трубы, ремонтировать искусственное мостовое сооружение в составе участка трассы. Проектом предусмотрено устройство 2-х автобусных остановок с посадочными площадками, тротуаров по обеим сторонам проезжей части, установка шумозащитных экранов, барьерного и пешеходного ограждения, дорожных знаков, нанесение разметки термопластиком.

Приступить к скорейшему началу ремонта автомобильной дороги Кинель – Богатое – Борское поручил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Начать реконструкцию жизненно важной трассы в 2021 году стало возможным благодаря опережающему финансированию из федерального бюджета, в рамках дорожного нацпроекта, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Напомним, обводная дорога г.о. Кинель - основной въезд в город и проезд на южную территорию Кинельского района. Дорожные работы осложнены высоким уровнем загрузки трассы, сплошным потоком автомобилей, движущихся с малыми скоростями.

Завершение всех работ на капиталоемком объекте предусмотрено государственным контрактом 1 сентября 2023 года и жители Кинельского района очень ждут окончания работ.

«Как при любом ремонте временные неудобства стоит потерпеть. Наши жители с пониманием относятся, потому что они видят, что каждый день идут изменения, процесс движется, работает техника и люди. Все мы надеемся, что хоть контракт двухгодичный, но, как подрядчики обещали - в этом году дорожное полотно будет, а дальше там уже благоустройство. Главное, что по дороге можно будет уже спокойно, быстро и безопасно проезжать», - поделился Александр Прокудин, глава Кинеля.

Фото: правительство СО