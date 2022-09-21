В регионе готовится к вводу в эксплуатацию 15 км трассы Большая Черниговка – Глушицкий

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В Большечерниговском районе готовится к вводу в эксплуатацию 15 км трассы Большая Черниговка – Глушицкий.



Помимо обновления покрытия, для обеспечения безопасности дорожного движения специалисты обновили автобусные остановки, устроили тротуар, установили барьерное и пешеходное ограждение.



А так же, нанесли разметку термопластиком, установили светофоры, дорожные знаки и сигнальные столбики.

Отремонтировали мост через овраг Вороновский на 20,2 км в составе дороги.



Напомним, в прошлом 2021 году, было отремонтировано 13 км автодороги Глушицкий – Благодатовка.

Фото: пресс-служба правительства СО