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В Комсомольском районе Тольятти введено ограничение движения транспорта на участке дороги М-5 "Урал"

7 ноября 2022 14:07
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В связи с необходимостью реконструкции пролета ВЛ-220 кВ "Жигулевской ГЭС".

В ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области от ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт о введении временного ограничения движения, в соответствии с которым с 07:45 до 07:50 08.11.2022 и 09.11.2022  в связи с необходимостью реконструкции пролета ВЛ-220 кВ "Жигулевской ГЭС" введено полное ограничение движения транспортных средств на 974 км. автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" в Комсомольском р-не г.о. Тольятти Самарской области.

По возможности, воздержитесь от поездок.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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