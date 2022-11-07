В Комсомольском районе Тольятти введено ограничение движения транспорта на участке дороги М-5 "Урал"

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В ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области от ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт о введении временного ограничения движения, в соответствии с которым с 07:45 до 07:50 08.11.2022 и 09.11.2022 в связи с необходимостью реконструкции пролета ВЛ-220 кВ "Жигулевской ГЭС" введено полное ограничение движения транспортных средств на 974 км. автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" в Комсомольском р-не г.о. Тольятти Самарской области.

По возможности, воздержитесь от поездок.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».