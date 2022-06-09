В Большечерниговском районе Самарской области продолжается ремонт дороги к поселку Глушицкий

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Дорожные работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, развернулись на 15 километрах трассы Большая Черниговка – Глушицкий в Большечерниговском районе Самарской области.

«На данный момент на участке выполнены 100 процентов работы по восстановлению кромок существующего покрытия и фрезерованию верхнего слоя дорожного покрытия. На 70 процентов уложен выравнивающий слой. На этой неделе собираемся закончить данный вид работ. Задействовано в среднем около 35 единиц техники», -рассказал Антон Шавачин, начальник участка подрядной организации.

Также, приведут к нормативу мост через овраг Вороновский на 20,2 км в составе дороги.

«Государственный контракт был заключён в 2021 году, что позволило подрядчику заблаговременно подготовиться к сезону: подготовили технику, материалы. В 2022 в апреле месяце приступили к работам. Работают с опережением, надеемся в августе-сентябре завершить работы», - пояснила Оксана Волохова, куратор объекта министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Трасса обеспечивает подъезд к поселку Глушицкий со стороны районного центра Большая Черниговка и федеральной трассы А-300 «Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан».

«Мы долго ждали, когда нам отремонтируют эту дорогу. Мы очень рады тому, что сейчас три поселка, Благодатовка, Глушицкий и Торшиловский, которые входят в сельское поселение, будут связаны хорошей качественной дорогой. Очень много людей работают в районном центре, ездят в МФЦ. По этой дороге проходит школьный маршрут, возят 12 учеников», - поделился Василий Трусиков, глава сельского поселения Глушицкий.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на ремонтируемом участке обновят автобусные остановки, устроят тротуар с тактильной плиткой, барьерное и пешеходное ограждение, установят светофоры Т.7, дорожные знаки и сигнальные столбики. Разметку нанесут термопластиком.

«Я думаю, что я выражу мнение всех односельчан, что дорога для нас самое главное. Мы очень благодарны Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову и правительству Самарской области, что они прикладывают очень много усилий по облагораживанию сельских территорий. Перед ними очень много еще задач стоит, но я думаю, что они справятся и наша жизнь на селе станет еще более комфортной», - добавила Анна Захарова, местная жительница.

В прошлом году, к сельскому поселению Глушицкий, на средства дорожного нацпроекта, в нормативное состояние привели 13 км трассы Глушицкий – Благодатовка, также обеспечивающей выезд на трассу А-300, через Большую Глушицу, в сторону областного центра Самара, существенно сократив путь.

Фото: пресс-служба облправительства