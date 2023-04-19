Состояние моста «Южный» и путепровода «Аврора» после ремонта оценивают специалисты и общественники 

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В новом сезоне в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре уже завершился ремонт на 4 дорогах: на ул. Береговой, Театральном пр., на мосту «Южный» и путепроводе «Аврора». Состоялся выезд МБУ «Дорожное хозяйство» и члена Общественной палаты РФ Павла Покровского.



«Ремонт выполнен в сжатые сроки и на высоком уровне, если брать в расчет визуальную оценку и достаточную плавность проезда. Стоит отметить, что полностью дорожные объекты в период работ не перекрывались, – подчеркнул Павел Покровский.



Подрядной организацией были произведены работы по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на путепроводе и мосту общей протяженностью порядка 1 километра. Максимально точно подошли к существующим деформационным швам.



Контроль качества работ предусмотрен на всех этапах.

Фото: администрация Самары