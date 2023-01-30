Прогнозируется снег: на региональных трассах региона увеличили количество спецтехники

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По данным Приволжского УГМС 30 и 31 января в Самаре и по Самарской области прогнозируется снег. Температура воздуха в Самаре - 2, - 4°C, по Самарской области - 2, - 7 °C. Неблагоприятная дорожная обстановка фиксируется из-за осадков в виде снега и усиления ветра до 13 м/c.



С 29 на 30 января на дорогах региона работало 147 единиц техники, было израсходовано 126 тонн противогололедных материалов.



Сегодня, 30 января, дорожные службы увеличили количество спецтехники на региональных и межмуниципальных трассах. На расчистке проезжей части и обработке противогололедными материалами задействовано 303 дорожные машины, на центральных городских магистралях Самары: улице Ново-Садовой, Московском, Волжском и Красноглинском шоссе работают 64 единицы.



В ночь, на 31 января, работы по уборке выпавшего снега в усиленном режиме продолжатся.



Напоминаем, о необходимости соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, будьте особенно внимательны на мостах и путепроводах, а также участках, где работает дорожная техника. Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам или сообщить о нештатной ситуации можно по телефону диспетчерской службы обслуживающего предприятия: +7(846)268-41-41, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Фото: минтранс СО