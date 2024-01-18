Продлено прекращение движения для всех транспортных средств на 1 участке дороги М-5 «Урал»

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По информации ФКУ «Поволжуправтодор» с 20.00 18.01.2024 продлено прекращение движения для всех транспортных средств на 1 участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения:

М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Оренбург с 93 км по 132 км. (м.р. Нефтегорский, м.р. Алексеевский, м.р. Борский).

Ориентировочное время окончания ограничения движения 09:00 19 января.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «112».