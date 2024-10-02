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Продлено ограничение движения транспорта по улице Авиационной в Самаре

2 октября 2024 15:08
64
В связи с проведением строительных работ – монтажа водоводов.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением строительных работ (монтажа водоводов) на территории города Самары до 23:59 25 октября 2024 года продлено ограничение движения транспорта по улице Авиационной, на участке от улицы Клинической до улицы Ново-Урицкой. В соответствующее распоряжение внесены изменения.

Городской пассажирский транспорт (автобусы маршрута № 52) следует по скорректированной схеме.

Подробнее с актуальными временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

Теги: Самара

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