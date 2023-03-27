Площадь аварийно-ямочного ремонта в Самаре увеличена

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В региональной столице перед основными работами в рамках масштабной дорожно-ремонтной кампании продолжают поддерживать участки автодорог в нормативном состоянии, выполняя аварийно-ямочный ремонт.

Данный вид ремонта, который считается поддерживающим, производится по большей части в межсезонье, когда после схода снега «обнажаются» недостатки дорожного полотна и под влиянием температурных «качелей» увеличивается количество вновь возникших дефектов, которые необходимо устранить. С учетом постоянного мониторинга совокупная площадь работ по аварийно-ямочному ремонту увеличена. Если первоначально планы на текущий сезон составляли 9,5 тысячи кв. м локального ремонта, то теперь 10 300 «квадратов».

Список участков, на которых необходимо выполнить экстренный ремонт, формируется с учетом оценки состояния дорог, которая дается на основании объездов специалистов МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство», а также предписаний надзорных органов и обращений жителей, в том числе поступающих через социальные сети и мессенджеры. Повышенное внимание – дорогам с маршрутами общественного транспорта, подъездам к медицинским, образовательным и другим социальным учреждениям и важным объектам жизнеобеспечения.

Как отмечают специалисты, на состояние дорожного полотна напрямую влияют и высокие эксплуатационные нагрузки. Для локализации повреждений на улично-дорожной сети в первоочередном порядке в перечень объектов ремонта включаются и те, на которых движение наиболее интенсивное.

При необходимости в план-задание, которое получает каждый подрядчик, вносятся коррективы. При оперативном включении в план работ наиболее разрушенных локаций минимизируется возможность дальнейшего образования дефектов в соседних зонах.

Ранняя весна позволяет начать основной ремонт дорог немногим раньше обычных сроков.

Кроме того, предусмотрен ремонт автодорог по всей ширине методом больших «карт» (свыше 100 погонных метров). Обновление – в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Приведут в порядок 42 участка совокупной протяженностью 42,7 кв. м. Старт работ по нацпроекту уже дан – с ремонта трамвайного междупутья в границах ряда перекрестков. Подробнее – на официальном сайте Администрации Самары по ссылке.

Кроме ремонта, на улично-дорожной сети города ведутся и другие необходимые сезонные работы в ходе подготовки к официальному старту городского месячника по благоустройству.

Фото: администрация Самары