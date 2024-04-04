На дорогах Самары продолжается поддерживающий ремонт

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Контроль за состоянием самарских автодорог не ослабевает, что особенно важно в межсезонье, когда перепады дневных и ночных температур воздуха провоцируют появление большего количества дефектов дорожного полотна, среди которых ямочность.



Для повышения обеспечения движения на таких локациях принимаются неотложные и пока единственно возможные меры: с использованием литого асфальта продолжается аварийно-ямочный ремонт, который позволяет поддержать нормативное состояние участков до начала масштабного ремонта дорог с применением горячей асфальтобетонной смеси.



Напомним, что после грамотной и тщательной подготовки (обрубки ямы по краям, с приданием правильной геометрической формы, очистки локации от пыли, грязи и асфальтобетонного гранулята, продувки и осушения с помощью компрессорного оборудования) даже в сырую погоду в результате работ с литым асфальтом достигается сцепление применяемого материала с существующим покрытием. Литой асфальт способен застывать за 15-20 минут, не требуя укладки катками.



Так, сегодня в работе несколько объектов (ул. Батайская, ул. Карбышева, ул. Мира и др.).



К середине этой недели перечень объектов, на которых этой весной предусмотрен аварийно-ямочный ремонт, увеличился до 102 участков. С конца февраля около половины объема работ уже выполнено – отработано порядка 50 адресов. В смену трудятся 4 бригады,



Контроль за ходом аварийно-ямочного ремонта, организованного круглосуточно, обеспечен в таком же режиме. Специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» следят за подготовкой локаций, а непосредственно в момент укладки и за температурой литой смеси.

Фото: администрация Самары